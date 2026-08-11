A incrível história de Crema, a cadela com 227 pedras na bexiga

As 227 pedras retiradas da bexiga da cadela Crema foram arranjadas para formar seu nome após a cirurgia bem-sucedida - (crédito: Reprodução/Isla Animals)

Uma cadela de 11 anos chamada Crema, que vivia nas ruas do México, passou por uma cirurgia para a retirada de 227 pedras da bexiga. O animal, que pesa 7kg, foi resgatado pela ONG Isla Animals e não apresentava sinais de desconforto antes do procedimento.

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Segundo a organização, exames prévios já indicavam que a bexiga da cachorra estava cheia de pedras, mas a quantidade exata surpreendeu a equipe veterinária.

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"O radiologista nunca tinha visto nada parecido. Nem o nosso veterinário. Sabíamos pelas radiografias que a bexiga dela estava cheia de pedras, mas nenhum de nós imaginava que fosse isso", afirmou a ONG em uma publicação.

No total, as pedras pesavam mais de 160 gramas, o que representa quase 3% do peso corporal de Crema. Uma delas tinha o tamanho semelhante ao de uma pilha. Apesar da grande quantidade de cálculos, a cadela não apresentava dificuldade para urinar.

O comportamento dócil do animal também chamou a atenção. "Ela cumprimentava a todos abanando o rabo, aceitava todos os exames sem reclamar e, de alguma forma, continuava confiando nas pessoas, apesar de carregar consigo o que parecia um saco de pedras", explicou a organização.

Crema agora se recupera da cirurgia e em breve estará disponível para adoção. A publicação da Isla Animals com as fotos das pedras retiradas alcançou mais de 1 milhão de visualizações.

A instituição atualizou o estado de saúde da cachorra: “Ela está descansando, tomando seus medicamentos, alimentando-se, urinando normalmente e sendo monitorada de perto. Crema oficialmente atingiu sua cota vitalícia de coleção de pedras. 227 já é o suficiente, Crema. Você já deixou sua mensagem clara".

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.