Urso-pardo escapa de recinto e é tranquilizado antes da abertura de zoológico

"Alguém está morrendo de sono! Adoramos ver nosso filhote de urso-pardo macho, Fitz, todo cansado depois de um sábado cheio de brincadeiras " divulgou o zoológico, em outro dia da rotina do urso. - (crédito: reprodução/thecalgaryzoo)

Um urso-pardo de um ano de idade, escapou brevemente do recinto onde vive no Zoológico de Calgary, no Canadá, na manhã deste domingo (16/8). O animal, chamado Fitz, conseguiu deixar seu habitat por volta das 7h30, cerca de uma hora e meia antes da abertura do parque ao público.

Segundo o comunicado do zoológicodo, enviado ao conglomerado de jornais Postmedia, os protocolos de emergência foram acionados imediatamente. Equipes especializadas em cuidados, saúde e bem-estar animal, além do setor de segurança, foram mobilizadas para controlar a situação. Fitz caminhou por uma área da propriedade, mas acabou se sentando e foi tranquilizado pela equipe do zoológico.

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Após ser imobilizado, o urso foi levado de volta com segurança para uma área interna de manejo. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência, incluindo funcionários, visitantes ou outros animais. O Serviço de Polícia de Calgary também foi acionado e permaneceu de prontidão do lado de fora do zoológico, a atuação dos agentes, não foi necessária dentro do parque, já que os funcionários conseguiram controlar a situação.

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Apesar do "susto" o zoológico abriu normalmente às 9h no domingo, a área Wild Canada, onde fica o recinto dos ursos-pardos, permaneceu fechada durante parte do dia para que a equipe pudesse avaliar as instalações e verificar as circunstâncias da fuga. O zoológico informou que abriu uma investigação interna para determinar como Fitz conseguiu deixar o habitat. Até o momento, não foi divulgado publicamente por onde o animal saiu nem qual falha teria permitido a fuga.

Quem é Fitz

Fitz e seu irmão Turner ficaram o órfãos na natureza e chegaram ao zoológico em setembro de 2025. Os dois são filhotes de urso-pardo e vivem sob os cuidados do Instituto Wilder/Zoológico de Calgary. Em maio deste ano, o zoológico anunciou que os dois filhotes estavam se preparando para a estreia pública no espaço Wild Canada. Na ocasião, a instituição descreveu os dois filhotes como animais curiosos, inteligentes e cheios de energia.

A página oficial do zoológico informa que os ursos-pardos são animais onívoros e predadores oportunistas. Apesar da fama de grandes caçadores, sua alimentação inclui principalmente frutas, folhas, raízes, peixes e outros alimentos, a espécie também é conhecida por cavar em busca de alimentos, como mariscos.

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Os filhotes chegaram ao zoológico ainda jovens porque não teriam condições de sobreviver sozinhos na natureza após ficarem órfãos. A instituição afirma que o objetivo dos cuidados é oferecer aos animais condições para desenvolver comportamentos próprios da espécie.

O episódio não deixou feridos e Fitz foi devolvido aos cuidados da equipe especializada do Wilder Institute/Calgary Zoo.