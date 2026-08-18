EUA sancionam presidente do Tribunal Penal Internacional, Tomoko Akane

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (18/8) sanções contra a presidente do Tribunal Penal Internacional (TPI), a japonesa Tomoko Akane, e outro alto magistrado, no âmbito de sua campanha contra essa instituição, que acusa de ser "politizada".
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"Essas pessoas se envolveram diretamente nas tentativas do TPI de investigar, prender, deter ou processar autoridades cujos governos não reconhecem a jurisdição" desse tribunal, declarou em um comunicado o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.
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Também foram emitidas sanções norte-americanas contra o magistrado senegalês Abdoulaye Seye, que atualmente substitui o promotor do TPI.
Os Estados Unidos não aderiram ao Estatuto de Roma, que criou o órgão em 2000, e não reconhecem a jurisdição desta corte permanente sediada em Haia, que se ocupa de casos de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade.
O governo Trump impôs sanções - com proibição de viagem aos Estados Unidos e congelamento de ativos nesse país - a vários juízes e promotores do TPI, sobretudo devido às suas investigações sobre Israel, um de seus principais aliados.
O tribunal emitiu em 2024 uma ordem de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e contra o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant pela guerra em Gaza, bem como contra vários membros do Hamas, todos eles assassinados.