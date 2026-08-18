EUA sancionam presidente do Tribunal Penal Internacional, Tomoko Akane

Na imagem, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio - (crédito: AFP)

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (18/8) sanções contra a presidente do Tribunal Penal Internacional (TPI), a japonesa Tomoko Akane, e outro alto magistrado, no âmbito de sua campanha contra essa instituição, que acusa de ser "politizada".

"Essas pessoas se envolveram diretamente nas tentativas do TPI de investigar, prender, deter ou processar autoridades cujos governos não reconhecem a jurisdição" desse tribunal, declarou em um comunicado o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

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Também foram emitidas sanções norte-americanas contra o magistrado senegalês Abdoulaye Seye, que atualmente substitui o promotor do TPI.

Os Estados Unidos não aderiram ao Estatuto de Roma, que criou o órgão em 2000, e não reconhecem a jurisdição desta corte permanente sediada em Haia, que se ocupa de casos de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

O governo Trump impôs sanções - com proibição de viagem aos Estados Unidos e congelamento de ativos nesse país - a vários juízes e promotores do TPI, sobretudo devido às suas investigações sobre Israel, um de seus principais aliados.

O tribunal emitiu em 2024 uma ordem de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e contra o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant pela guerra em Gaza, bem como contra vários membros do Hamas, todos eles assassinados.