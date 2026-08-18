InícioMundo
NOVA YORK

Criminoso com histórico de 150 prisões é detido novamente nos EUA

Shaquan Seth, de 40 anos, é ladrão conhecido em Nova York e foi pego enquanto tentava roubar US$ 800 dólares em velas aromáticas

Unidade da rede de supermercados Target, no Queens, em Nova York, local da tentativa de furto de norte-americano preso 150 vezes - (crédito: Raul Rojas / Google Maps)
Unidade da rede de supermercados Target, no Queens, em Nova York, local da tentativa de furto de norte-americano preso 150 vezes - (crédito: Raul Rojas / Google Maps)

O norte-americano Shaquan Seth, de 40 anos, criminoso com histórico de 150 prisões nos Estados Unidos, foi detido mais uma vez nessa segunda-feira (17/8), em Nova York. A prisão aconteceu no bairro do Queens, um dos principais da cidade. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo informações do New York Post, Seth foi detido enquanto tentava roubar velas aromáticas em um supermercado da rede Target. Juntos, os objetos somavam valor de US$ 800 dólares (R$ 4,1 mil).  

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O caso aconteceu apenas dois meses após a última prisão. Em junho, no mesmo lugar, ele já havia tentado roubar velas aromáticas, mas em valor ligeiramente menor (US$ 600 dólares, ou R$ 3,1 mil). Ele chegou a ser detido, mas foi libertado poucas semanas depois. O sistema penal do estado nova-iorquino impede que fianças sejam fixadas para crimes não violentos, como, por exemplo, em casos de pequenos furtos. 

No entanto, houve uma modificação na lei por parte da promotoria do Queens. As autoridades recorreram a um mecanismo legal, entitulado como "dano sobre dano". Dessa forma, foi possível fixar fiança a acusados reincidentes, como Seth.

Por isso, dessa vez, ele responderá por furto qualificado de terceiro grau, além de furto simples. Foi solicitada a prisão preventiva sem possibilidade de fiança. No entanto, a juíza responsável pelo caso, Jennifer Saint-Preux, recusou a proposta. Com isso, fixou valor de US$ 10 mil (R$ 52 mil). Por enquanto, o criminoso segue sob custódia.  

O norte-americano comete crimes do gênero desde 2009. A ficha criminal é extensa. No episódio mais recente, tentou colocar sair da loja sem pagar com um carrinho carregado com 40 velas.

Saiba Mais

 


  • Google Discover Icon

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 18/08/2026 17:14 / atualizado em 18/08/2026 17:15
SIGA
x