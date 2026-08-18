Criminoso com histórico de 150 prisões é detido novamente nos EUA

Unidade da rede de supermercados Target, no Queens, em Nova York, local da tentativa de furto de norte-americano preso 150 vezes - (crédito: Raul Rojas / Google Maps)

O norte-americano Shaquan Seth, de 40 anos, criminoso com histórico de 150 prisões nos Estados Unidos, foi detido mais uma vez nessa segunda-feira (17/8), em Nova York. A prisão aconteceu no bairro do Queens, um dos principais da cidade.

Segundo informações do New York Post, Seth foi detido enquanto tentava roubar velas aromáticas em um supermercado da rede Target. Juntos, os objetos somavam valor de US$ 800 dólares (R$ 4,1 mil).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O caso aconteceu apenas dois meses após a última prisão. Em junho, no mesmo lugar, ele já havia tentado roubar velas aromáticas, mas em valor ligeiramente menor (US$ 600 dólares, ou R$ 3,1 mil). Ele chegou a ser detido, mas foi libertado poucas semanas depois. O sistema penal do estado nova-iorquino impede que fianças sejam fixadas para crimes não violentos, como, por exemplo, em casos de pequenos furtos.

Leia também: Novo chefe dos EUA para América Latina já criticou Moraes e STF

No entanto, houve uma modificação na lei por parte da promotoria do Queens. As autoridades recorreram a um mecanismo legal, entitulado como "dano sobre dano". Dessa forma, foi possível fixar fiança a acusados reincidentes, como Seth.

Leia também: Bósnio se torna mais rápido a amassar 50 latas de refrigerante com as mãos



Por isso, dessa vez, ele responderá por furto qualificado de terceiro grau, além de furto simples. Foi solicitada a prisão preventiva sem possibilidade de fiança. No entanto, a juíza responsável pelo caso, Jennifer Saint-Preux, recusou a proposta. Com isso, fixou valor de US$ 10 mil (R$ 52 mil). Por enquanto, o criminoso segue sob custódia.

O norte-americano comete crimes do gênero desde 2009. A ficha criminal é extensa. No episódio mais recente, tentou colocar sair da loja sem pagar com um carrinho carregado com 40 velas.



