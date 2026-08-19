Meta começa a ser julgada sob a acusação de viciar adolescentes

Da esquerda para a direita: Lori Schott, Erin Popolo e Julianna Arnold, mães de jovens mortas após o vício em redes sociais - (crédito: Godofredo A. Vásquez/AFP)

Em 29 de janeiro de 2021, Emily Murillo, uma jovem americana de 17 anos, tirou a própria vida por não suportar o cyberbullying. Sua mãe, Erin Popolo, carregou a foto da filha no primeiro dia de julgamento da Meta, na Califórnia. Lori Schott fez o mesmo com o retrato de Annalee, que cometeu suicídio aos 18, depois do uso compulsivo do Instagram. As duas se uniram a outras mães, na esperança de que o tribunal federal de Oakland atenda à demanda de uma coalizão de estados e determine à Meta o pagamento de US$ 200 bilhões (ou R$ 1,04 trilhão) em multas por usar uma tecnologia desenhada para alimentar o vício entre adolescentes.

O julgamento contempla uma ação movida pelos estados da Califórnia, Colorado, Kentucky e Nova Jersey. A previsão é que ele dure seis semanas, e o veredicto seja anunciado em outubro. A procuradora-geral adjunta da Califórnia, Megan O'Neill, acusou a gigante das redes sociais, criada por Mark Zuckerberg, de deliberadamente provocar a dependência dos jovens. "O modelo de negócios da Meta pode ser resumido em quatro passos simples: fisgar os usuários, mantê-los pelo maior tempo possível, coletar seus dados e depois esconder a verdade do público", declarou ante o tribunal. "A Meta se aproveitou do funcionamento do cérebro dos menores."

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Um dos advogados da Meta admitiu que a empresa sabia que usuários tinham sido prejudicados pelo Facebook e pelo Instagram, mas tentou mitigar os riscos e aprimorar a experiência. "Não resta dúvida de que a Meta reconheceu que as pessoas podem ter dificuldade com o uso das redes sociais e tentou desenvolver ferramentas para ajudá-las", declarou.

Erin Popolo, 52 anos, disse ao Correio ter esperança de que, ao fim do julgamento, a Meta seja condenada a pagar indenizações financeiras significativas. "Espero que isso os force a redesenhar seus produtos com medidas e padrões de segurança para crianças", afirmou. "Em última análise, esperamos que, diante de todos esses veredictos de culpa, o Congresso desperte e aprove uma legislação relevante sobre a segurança infantil."

Segundo Popolo, o desenho das plataformas da Meta estimula o vício e a comparação entre os adolescentes. "Com a rolagem constante e as notificações incessantes, os jovens parecem não conseguir desviar o olhar da tela. As crianças relatam que as redes sociais as fazem sentir-se piores em relação a si mesmas, afetam sua autoestima e as mantêm isoladas e vulneráveis", lembrou.

A mãe de Emily não tem dúvidas de que a garota foi prejudicada pelo Instagram. "Ela sofreu bullying implacável por parte de seus colegas. No entanto, quando as crianças usam tais plataformas como seu principal meio de comunicação entre si, não conseguem escapar da situação. O vício desempenhou um papel nisso."

Desespero

Lori Schott, 64, afirmou ao Correio que deseja a migração do processo da esfera civil para a criminal, mas com resultados concretos. "A morte de minha filha foi provocada pelas táticas de design da Meta voltadas para o vício, o conteúdo de algoritmos e os recursos de embelezamento que a arrastaram para um mundo de desespero", desabafou. Annalee morreu em 15 de novembro de 2020. "A saúde mental dela foi destruída pela espiral de algoritmos que a arrastou para um mundo sombrio do qual ela não conseguia escapar. Culpo a natureza viciante do design criado pela Meta para prender as crianças e manipular suas mentes, destruindo a minha filha, que só estava tentando crescer."

Diretor do Centro de Direito e de Políticas de Ciências da Vida da Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia, em Berkeley, Vincent Joralemon explicou à reportagem que, em grande parte, os estados que entram com uma ação contra a Meta não precisam provar danos aos adolescentes. "Esses estados construíram o caso dessa maneira de forma deliberada. A questão de saber se as redes sociais causam depressão em adolescentes é objeto de verdadeiro debate entre pesquisadores. Alguns constatam efeitos substanciais; outros encontram efeitos tão reduzidos que explicam bem menos de 1% da variação no bem-estar dos adolescentes. Se os estados tivessem de vencer essa disputa científica, estariam em apuros."

Segundo Joralemon, os estados atestam que pesquisas internas da Meta apontavam problemas e que a empresa escondia isso da opinião pública. "Trata-se de um caso de enganação", explicou o professor. "Sob uma lei federal de privacidade das crianças, a questão resume-se a saber se a Meta coletou dados de usuários menores de 13 anos sem consentimento dos pais. O caso baseia-se nas próprias declarações da Meta sobre o que a empresa sabia e pretendia."



PALAVRA DE ESPECIALISTA

Possíveis desdobramentos

O valor em dinheiro é o que ganha as manchetes, mas é a parte menos importante. Você verá o número de US$ 1,4 trilhão. Esse é um máximo teórico — o número de supostas violações multiplicado pela penalidade prevista em lei para cada uma delas —, e não uma exigência concreta. A Meta destacou esse valor para fazer com que o caso pareça desarrazoado, e o procurador-geral da Califórnia afirmou que os estados não estão pedindo uma quantia específica. Para se ter uma ideia da proporção, um júri no Novo México concedeu US$ 375 milhões em um caso no qual o estado pleiteava mais de US$ 2 bilhões, e a Meta obteve um lucro de cerca de US$ 60 bilhões no ano passado. Uma penalidade de praticamente qualquer valor realista é algo que a empresa consegue absorver.

Vincent Joralemon, diretor do Centro de Direito e de Políticas de Ciências da Vida da Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia, em Berkeley (EUA) (foto: Arquivo pessoal )

A verdadeira consequência é a ordem judicial (liminar). Os estados estão pedindo ao tribunal que determine alterações nos produtos da Meta, em âmbito nacional: restrições de idade, remoção de certos recursos de design e — o ponto mais significativo — a exclusão dos algoritmos e modelos de IA treinados com dados coletados de crianças menores de 13 anos. Essa última medida foi imposta por órgãos reguladores americanos em acordos, mas uma determinação judicial nesse sentido, após um julgamento contestado, seria algo praticamente inédito, afetando diretamente os sistemas nos quais a Meta está construindo o seu futuro.

A terceira consequência é o precedente. Mais 25 estados americanos estão na fila, juntamente com milhares de ações individuais por danos pessoais e mais de mil distritos escolares. E qualquer decisão será objeto de recurso, provavelmente por anos.

VINCENT JORALEMON, diretor do Centro de Direito e de Políticas de Ciências da Vida da Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia, em Berkeley (EUA)

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