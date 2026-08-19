A indignação com os danos ambientais causados por um homem com seu caminhão em ecossistema único na Argentina

Paisagem do Pampa del Leoncito antes do incidente - (crédito: Município de Calingasta)

A recuperação natural da imensa planície Pampa del Leoncito pode levar anos.

A área protegida no norte da Argentina, localizada a 1,5 mil metros de altitude, ficou gravemente danificada depois que um motorista entrou no local com sua caminhonete 4x4, desrespeitando a proibição de circulação de veículos.

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A área estava temporariamente fechada à circulação porque as chuvas e o acúmulo de umidade haviam deixado a superfície especialmente vulnerável.

O veículo percorreu cerca de 1,5 quilômetro antes de ficar atolado.

A Pampa del Leoncito, também conhecida como Barreal Blanco, fica no departamento de Calingasta, no sudoeste da província de San Juan.

O incidente ocorreu em um sábado, 8 de agosto, depois das 20h no horário local.

Após visitar a área, o prefeito de Calingasta, Sebastián Carbajal, afirmou que os danos ambientais poderiam levar até 100 anos para serem revertidos.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a autoridade mostrou os profundos sulcos deixados pelo motorista, identificado como Agustín Añó, de 46 anos.

"Vejam o sulco, o dano que ele causou", disse a autoridade. "Infelizmente, isso é um dano imensurável a este patrimônio", acrescentou.

Segundo a imprensa local, Añó teria avançado com o veículo até que ele ficasse atolado. Ao tentar sair, deu marcha a ré por vários metros, causando ainda mais danos ao terreno.

Como não conseguiu retirar o veículo, o motorista teria tirado uma motocicleta que estava na caçamba da caminhonete para deixar o local.

A Pampa del Leoncito é uma extensa planície esbranquiçada, que corresponde ao leito de um antigo lago que secou milhares de anos atrás.

A região atrai turistas pelas paisagens excepcionais da Cordilheira dos Andes e pelas condições privilegiadas para a observação astronômica.

A BBC Mundo entrou em contato com as autoridades locais, que, em resposta, enviaram as imagens que acompanham este artigo.

Município de Calingasta Paisagem do Pampa del Leoncito antes do incidente

'Ele alegou que teve um imprevisto por causa do anoitecer e da água'

O caso gerou indignação entre os moradores, e as autoridades pediram à Justiça que aplique sanções contra Añó, que é médico de profissão.

O motorista teve que comparecer a um tribunal na terça-feira, 11 de agosto, depois que o município entrou com uma ação judicial contra ele.

O homem de 46 anos afirmou que desconhecia as restrições de acesso à planície, alegando que não havia sinalização no local.

De acordo com a imprensa local, sua defesa também teria argumentado que as condições do terreno, onde havia acúmulo de água, o pegaram de surpresa.

A defesa também teria apontado a escuridão como um fator que influenciou sua conduta.

"Ele alegou que teve um imprevisto por causa do anoitecer e da água. Mas não é difícil perceber [as condições do local] e, além disso, ele conhece a região. Ele atravessou o local por volta das 20h de sábado", explicou o juiz de Paz de Calingasta, Andrés Troche, que investiga o incidente.

O juiz determinou que o veículo não seja retirado do local para evitar danos ainda maiores ao terreno.

"Em relação à caminhonete, determinei que ela permaneça no mesmo lugar em que está porque se trata de uma planície argilosa, com a agravante de que está cheia de água por causa das nevascas e das chuvas. Quando a caminhonete entrou, ela afundou cerca de 25 centímetros, e qualquer manobra para tentar retirá-la gera um tipo de sucção por parte da superfície", explicou o juiz, citado pelo portal de notícias Infobae.

"Qualquer ferramenta que tentem utilizar corre o risco de ficar enterrada e provocar outro dano ainda mais grave", enfatizou.

Troche solicitou a intervenção da Direção de Patrimônio para que seja avaliada "a existência do dano, sua gravidade e as condições ou possibilidades de retirada" do veículo.

As autoridades confirmaram que o acesso à região permanecerá restrito pelo menos até o fim de agosto.