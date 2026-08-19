A indignação com os danos ambientais causados por um homem com seu caminhão em ecossistema único na Argentina

A recuperação natural da imensa planície Pampa del Leoncito pode levar anos.
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A área protegida no norte da Argentina, localizada a 1,5 mil metros de altitude, ficou gravemente danificada depois que um motorista entrou no local com sua caminhonete 4x4, desrespeitando a proibição de circulação de veículos.
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A área estava temporariamente fechada à circulação porque as chuvas e o acúmulo de umidade haviam deixado a superfície especialmente vulnerável.
O veículo percorreu cerca de 1,5 quilômetro antes de ficar atolado.
A Pampa del Leoncito, também conhecida como Barreal Blanco, fica no departamento de Calingasta, no sudoeste da província de San Juan.
O incidente ocorreu em um sábado, 8 de agosto, depois das 20h no horário local.
Após visitar a área, o prefeito de Calingasta, Sebastián Carbajal, afirmou que os danos ambientais poderiam levar até 100 anos para serem revertidos.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, a autoridade mostrou os profundos sulcos deixados pelo motorista, identificado como Agustín Añó, de 46 anos.
"Vejam o sulco, o dano que ele causou", disse a autoridade. "Infelizmente, isso é um dano imensurável a este patrimônio", acrescentou.
Segundo a imprensa local, Añó teria avançado com o veículo até que ele ficasse atolado. Ao tentar sair, deu marcha a ré por vários metros, causando ainda mais danos ao terreno.
Como não conseguiu retirar o veículo, o motorista teria tirado uma motocicleta que estava na caçamba da caminhonete para deixar o local.
A Pampa del Leoncito é uma extensa planície esbranquiçada, que corresponde ao leito de um antigo lago que secou milhares de anos atrás.
A região atrai turistas pelas paisagens excepcionais da Cordilheira dos Andes e pelas condições privilegiadas para a observação astronômica.
A BBC Mundo entrou em contato com as autoridades locais, que, em resposta, enviaram as imagens que acompanham este artigo.
'Ele alegou que teve um imprevisto por causa do anoitecer e da água'
O caso gerou indignação entre os moradores, e as autoridades pediram à Justiça que aplique sanções contra Añó, que é médico de profissão.
O motorista teve que comparecer a um tribunal na terça-feira, 11 de agosto, depois que o município entrou com uma ação judicial contra ele.
O homem de 46 anos afirmou que desconhecia as restrições de acesso à planície, alegando que não havia sinalização no local.
De acordo com a imprensa local, sua defesa também teria argumentado que as condições do terreno, onde havia acúmulo de água, o pegaram de surpresa.
A defesa também teria apontado a escuridão como um fator que influenciou sua conduta.
"Ele alegou que teve um imprevisto por causa do anoitecer e da água. Mas não é difícil perceber [as condições do local] e, além disso, ele conhece a região. Ele atravessou o local por volta das 20h de sábado", explicou o juiz de Paz de Calingasta, Andrés Troche, que investiga o incidente.
O juiz determinou que o veículo não seja retirado do local para evitar danos ainda maiores ao terreno.
"Em relação à caminhonete, determinei que ela permaneça no mesmo lugar em que está porque se trata de uma planície argilosa, com a agravante de que está cheia de água por causa das nevascas e das chuvas. Quando a caminhonete entrou, ela afundou cerca de 25 centímetros, e qualquer manobra para tentar retirá-la gera um tipo de sucção por parte da superfície", explicou o juiz, citado pelo portal de notícias Infobae.
"Qualquer ferramenta que tentem utilizar corre o risco de ficar enterrada e provocar outro dano ainda mais grave", enfatizou.
Troche solicitou a intervenção da Direção de Patrimônio para que seja avaliada "a existência do dano, sua gravidade e as condições ou possibilidades de retirada" do veículo.
As autoridades confirmaram que o acesso à região permanecerá restrito pelo menos até o fim de agosto.
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