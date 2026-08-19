Bill Rasmussen, fundador da ESPN, morre aos 93 anos

Fundador e primeiro presidente da ESPN, Bill Rasmussen morreu nesta terça-feira (18), aos 93 anos, após complicações decorrentes da doença de Parkinson. Ele foi fundamental para os primeiros sucessos da empresa e lançou as bases para seu futuro promissor.

Rasmussen criou a ESPN a partir da ideia de um canal esportivo a cabo com programação 24 horas por dia. Assim, se tornou um dos pioneiros na construção do sucesso da empresa. Além disso, ele também foi responsável por lançar as bases para o futuro do canal, incluindo o SportsCenter, programa que se tornou referência e o rosto da ESPN.

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"Bill foi um homem extraordinário um visionário e inovador que teve a ideia de criar uma rede inteiramente dedicada aos esportes", afirmou o presidente da ESPN, Jimmy Pitaro, em comunicado.

Bill Rasmussen deixa os filhos Scott Rasmussen e sua mulher, Laura, e Glenn Rasmussen, além da filha Lynn Van Hollebeke e seu marido, Louie. O empresário também deixa sete netos Andy, P.J., Wil, MaryAnn, Donna, Jessica e Sarah e dois bisnetos, Otto e Adelaide.

Revolucionário

O conceito da ESPN (Entertainment and Sports Programming Network, ou Rede de Programação de Entretenimento e Esportes em português) nasceu na década de 1970. Ele estava sem empresgo após deixar o cargo de Diretor de Comunicação do New England Whalers, time de hóquei no gelo, hoje em dia conhecido como Hartford Whales.

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Em determinado momento, chegou a utilizar o limite de seu cartão de crédito e recebeu um adiantamento de US$ 9 mil. O valor, portanto, seria equivalente a cerca de R$ 46 mil na conversão citada, para comprar espaço em um satélite de comunicação.

Por fim, a primeira transmissão da ESPN foi para mais deum milhão de residências na noite do dia 7 de setembro de 1979. Rasmussen acabou deixando a televisão pouco tempo depois de funda-la.