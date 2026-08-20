Hamas costura frente ampla para eleições palestinas

Em meio ao impasse nas negociações sobre o pós-guerra na Faixa de Gaza e da ofensiva crescente de colonos judeus sobre a Cisjordânia ocupada, com a conivência denunciada do Exército israelense, uma ampla frente de oposição se articula para disputar as eleições legislativas da Autoridade Nacional Palestina (ANP), em 28 de novembro. O Hamas, alvo frontal de Israel em Gaza, reuniu no início da semana representantes de outras cinco forças político-militares palestinas para discutir a apresentação de uma lista conjunta de candidatos, com o propósito de desafiar o presidente da ANP, Mahmoud Abbas. O bloco inclui grupos islâmicos e laicos e até um setor do Fatah, o partido nacionalista de Abbas.

"O Hamas decidiu ir às urnas com uma frente nacional a mais ampla possível", disse ao Correio o analista Alon Ben-Meir, iraquiano de origem judaica, professor de relações internacionais da Universidade de Nova York. Especialista em assuntos do Oriente Médio, Ben-Meir considera a iniciativa do movimento islâmico "de dimensão estratégica, não apenas eleitoral". O Hamas "contesta a reivindicação do Fatah como representação exclusiva (dos palestinos) e expõe a convocação de eleições apenas legislativas (e não presidenciais) como uma tentativa de Abbas para renovar a própria legitimidade".

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Bruno Beakline, cientista político e professor de relações internacionais na Onifin, de Porto Alegre, lembra que listas eleitorais conjuntas entre os setores críticos ao presidente da ANP "não são novidade", e se fizeram presentes nas eleições previstas para 2021 — e canceladas, de última hora, depois que o Hamas "entrou em guerra para proteger a população de Jerusalém ocupada da limpeza étnica no bairro de Sheik Jarrah", na Esplanada das Mesquitas. "A tendência é que a unidade entre os setores políticos que têm moral alto, pela longa resistência ao genocídio, é muito factível, apesar da relação sempre tumultuada entre forças laicas seculares e forças islâmicas."

O estudioso de Nova York avalia que a vitória de uma coligação anti-Abbas é "tangível", mas considera improvável que o Hamas repita a vitória de 2006 — na última eleição legislativa da ANP —, quando conquistou sólida maioria e a autoridade para formar o governo palestino. Neste ano, ao que indicam os movimentos iniciais, "o setor do Fatah ligado a Abbas decidiu disputar sozinho", embora admita alianças, desde que excluam o Hamas e a Jihad. O apoio ao partido nas pesquisas está em 21%, enquanto o Hamas "caiu de 41%, em 2006, para 28%, com 40% dos entrevistados respondendo que nenhuma das duas forças merece" liderar a ANP. "Com 200 cadeiras em jogo e a exigência de apenas 1% de votos para ter representação, o mais provável é uma fragmentação".

Rearranjo de forças

O fator capaz de fazer a balança pender para o lado dos opositores de Abbas é a aproximação de um setor do Fatah, a Reforma Democrática, liderada por Mohammed Dahlan. Natural do campo de refugiados de Khan Yunis, em Gaza, e atualmente exilado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, Dahlan foi nos anos 1990 o braço-direito, no território, da ANP, então presidida pelo líder histórico, Yasser Arafat. Na época, reprimiu com energia o Hamas, mas acabou virtualmente expulso do Fatah em 2011, já sob comando de Abbas.

"A oposição a Abbas hoje supera antigas desavenças", pondera Ben-Meir. "Dahlan encontrou terreno comum com o Hamas na hostilidade compartilhada (ao presidente da ANP). E o 8º Congresso do Fatah aprofundou as diferenças organizativas e a competição por vagas na lista de candidatos", completa. "Uma coalizão também favorece a reivindicação de uma eleição presidencial simultânea." O analista acredita que a escalada de ataques dos colonos na Cisjordânia ocupada radicaliza o eleitorado contra a ANP, mais do que transfere votos diretamente para o Hamas". E aponta como beneficiários, também, "os rivais de Abbas no próprio campo nacionalista".

O professor brasileiro vê na atitude de resistência o capital político-eleitoral dos partidos e movimentos palestinos que denunciam a passividade da ANP sob Abbas. "A presença de colonos invasores é um acinte ao direito internacional", afirma. "Não é possível que uma situação de colaboração seja normalizada. Dessa forma, os setores políticos que combatem o colaboracionismo vão ganhar espaço."





Israel anuncia investigação

A protagonista póstuma que inspirou o premiado filme franco-tunisiano A voz de Hind Rajab, uma menina palestina de 5 anos, tornou-se, passados mais de dois anos da morte, o pivô de uma investigação criminal aberta ontem pelo Exército israelense. O corpo de Hind foi encontrado em um carro crivado de balas na Cidade de Gaza, em janeiro de 2024, na fase mais aguda da reação militar de Israel contra os ataques do Hamas contra o sul do país, em 7 de outubro de 2023. Dias antes, ela tinha pedido socorro ao Crescente Vermelho Palestino, por telefone. Os demais ocupantes do veículo, todos da família, morreram.

Foi a primeira vez que as Forças de Defesa de Israel (FDI) admitiram que seus soldados abriram fogo contra o veículo. De imediato, diante da forte reação internacional ao episódio, os militares sustentaram que suas tropas não estavam no local. "Após uma análise das conclusões, decidiu-se iniciar uma investigação criminal", diz o comunicado.

O texto afirma que os soldados dispararam contra um veículo que em sentido contrário ao alerta" emitido aos moradores da área. Segundo o Exército, os serviços de resgate enviaram uma ambulância. "No entanto, segundo as denúncias, ao chegar ao local, a ambulância foi atingida por um projétil disparado em sua direção, resultando na morte dos dois paramédicos que estavam dentro."

A voz de Hind Rajab reproduz trechos da conversação e foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional e conquistou o Leão de Prata no Festival de Veneza.