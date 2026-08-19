Idosa é encontrada viva três dias após terremoto na Indonésia - (crédito: AFP)

Uma mulher de 84 anos foi encontrada com vida três dias depois que um forte terremoto destruiu completamente sua casa em uma ilha da Indonésia, informou uma autoridade local nesta quarta-feira (19), enquanto o número de mortos subiu para 73.

Mais de 900 pessoas ficaram feridas e quase 60.000 desabrigadas devido ao terremoto de magnitude 7,7 que sacudiu as águas da ilha indonésia de Flores no sábado, segundo a agência de gestão de desastres BNPB.

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A casa de Paulina Pobi, localizada em uma pequena ilha ao norte de Flores, foi uma das centenas de residências derrubadas pelo terremoto. A idosa, de 84 anos, ficou presa sob as paredes de bambu que desabaram.

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Ela permaneceu no local até que sua família, que inicialmente havia presumido que ela tinha sido resgatada e levada para um abrigo, retornou para procurá-la na terça-feira. "Ela estava praticamente paralisada; não conseguia se mover nem falar, por isso a família só a encontrou no quarto dia", disse a autoridade local Rudolfus Riba à AFP.

"Ela está bem de saúde; não sofreu ferimentos. Estava apenas um pouco fraca por ter passado dias sem comer ou beber nada", observou Riba. "Parece irreal, quase um milagre".

Mais de 3.000 tremores secundários foram registrados desde sábado, pelo menos 86 delas fortes o suficiente para serem sentidas pelos moradores, segundo a agência geológica BMKG. Os tremores deixaram muitas pessoas com medo de retornar às suas casas. A BNPB informou que cerca de 400 toneladas de ajuda, incluindo alimentos, água e medicamentos, foram entregues desde sábado.

A Indonésia sofre terremotos com frequência por estar situada no "Anel de Fogo" do Pacífico, uma zona de intensa atividade sísmica e vulcânica que se estende do Japão ao oceano Pacífico, passando pelo sudeste asiático.