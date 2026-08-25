Trump diz que execuções de manifestantes no Irã devem acabar

Donald Trump usou a rede Truth Social para exigir a interrupção imediata da violência e das execuções promovidas pelo Irã - (crédito: Divulgação/Casa Branca)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu nesta terça-feira (25/8) o fim das execuções no Irã de pessoas supostamente envolvidas nos grandes protestos do início do ano, antes do começo da guerra.

"A fracassada República Islâmica do Irã não está pagando grandes segmentos de suas Forças Armadas e, ao mesmo tempo, está matando manifestantes, mesmo quando não estão protestando, em níveis nunca vistos antes. É uma crise humanitária de proporções épicas e precisa ser interrompida, AGORA", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os ataques realizados em conjunto por Estados Unidos e Israel, que deram início ao conflito, ocorreram poucas semanas depois de uma forte repressão às manifestações que tomaram as ruas do Irã.

Os protestos tiveram início no final de dezembro, motivados principalmente pela alta do custo de vida. Em pouco tempo, porém, o movimento ganhou força e passou a incorporar reivindicações contra o governo iraniano.

Leia também: Trump negocia cúpula com Kim em meio a tensões em Teerã

Segundo as autoridades do Irã, mais de 3 mil pessoas morreram durante os episódios de violência. O governo, no entanto, responsabilizou os chamados “atos terroristas” pela escalada dos confrontos e afirmou que eles teriam sido articulados por Estados Unidos e Israel.

Entidades internacionais de defesa dos direitos humanos apresentaram estimativas de mortes significativamente superiores às divulgadas pelo governo iraniano. Essas organizações também denunciaram que as forças de segurança abriram fogo contra manifestantes durante a repressão.