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MINEÁPOLIS

Homem fantasiado de Homem-Aranha agride manifestantes em ato racista nos EUA

Indivíduo causou confusão durante ato supremacista branco pró-Trump

Vestido de Homem-Aranha, indivíduo identificado como Nicholas Love agride manifestantes de cunho racista e supremacista branco - (crédito: Reprodução / 'X'/ @Lewiswife26_)
Vestido de Homem-Aranha, indivíduo identificado como Nicholas Love agride manifestantes de cunho racista e supremacista branco - (crédito: Reprodução / 'X'/ @Lewiswife26_)

Um indivíduo fantasiado de Homem-Aranha foi flagrado em meio a uma tentativa de atrapalhar uma manifestação de caráter racista na cidade de Mineápolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. 

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Segundo informações da emissora norte-americana Fox 9, a pessoa, identificada como Nicholas Love, de 33 anos, partiu para cima de manifestantes, a fim de impedir com que o ato continuasse. O episódio aconteceu no dia 22 de agosto, ou seja, no último sábado.

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Em determinado momento, Love agrediu um homem identificado como Jake Lang. Ele participou do ato que resultou na invasão ao prédio do Capitólio, ainda em 2021. Em 2025, recebeu indulto de Trump e deixou a prisão. Durante o ato de extrema-direita, segurava um cartaz com mensagens de cunho racista. Em um deles, é possível ler os dizeres "Jake Lang ama pessoas negras. Mas odeia pretos".

Após a confusão, Love foi foi detido e recebeu uma citação por suspeita de agressão leve. Outras nove pessoas foram presas. Ainda de acordo com a emissora, Lang era acompanhado por outros seis manifestantes. Em dois carros, avançaram na direção de pessoas contrárias ao movimento. 

Veja o momento em que o conflito em Mineápolis acontece: 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 25/08/2026 21:44 / atualizado em 25/08/2026 21:44
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