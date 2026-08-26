Polícia australiana procura ladrões de 250 mil dólares em ostras

As ostras são muito apreciadas em restaurantes de frutos do mar em toda a Austrália. - (crédito: Imagem Freepik)

A polícia australiana anunciou nesta quarta-feira (26) que está procurando ladrões que roubaram centenas de milhares de ostras.

Os moluscos têm valor total de 350.000 dólares australianos (US$ 250.000, R$ 1,28 milhão) e foram roubados de uma fazenda de ostras perto da localidade de Taree, ao norte de Sydney, informou a polícia do estado de Nova Gales do Sul.

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Mais de 300 sacos, com 400.000 ostras, foram roubados, segundo a polícia, que pediu ajuda à população por informações que possam ajudar a encontrar os criminosos.

As ostras são muito apreciadas em restaurantes de frutos do mar em toda a Austrália.