Harry e Meghan confirmam retorno ao Reino Unido após 6 anos

Após seis anos vivendo nos Estados Unidos, o príncipe Harry e Meghan Markle confirmaram seu retorno definitivo ao Reino Unido. A mudança, prevista para o final de agosto de 2026, visa a principalmente aproximar seus filhos, Archie, de 7 anos, e Lilibet, de 5, do avô, o rei Charles III, e de sua herança britânica.
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O casal se instalará em uma residência privada nas proximidades de Londres, e as crianças já foram matriculadas em escolas locais. Fontes confirmam que o duque e a duquesa de Sussex não retomarão funções oficiais, mantendo a independência financeira conquistada desde que deixaram a monarquia em 2020.
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Incertezas sobre o retorno do príncipe Harry e família ao Reino Unido
A decisão foi comunicada ao rei Charles, que demonstrou satisfação com a oportunidade de conviver mais com os netos. No entanto, a relação com outros membros da realeza, como o príncipe William, permanece delicada, especialmente após as revelações feitas na série documental do casal e no livro de memórias de Harry, "Na Sombra".
Os desafios da nova fase
Um dos principais desafios para a família é a segurança. Sem direito à proteção policial financiada por contribuintes, o casal arcará com os custos de um esquema de segurança particular, uma questão que o príncipe já havia contestado judicialmente.
A opinião pública britânica também continua dividida. A percepção de que Harry e Meghan criticaram a instituição da monarquia torna o retorno um tema sensível, exigindo uma postura cautelosa da Coroa para gerenciar a transição.
Enquanto a família real, liderada por William e Catherine, mantém uma imagem de estabilidade e continuidade, o retorno dos Sussex marca o início de um novo capítulo, focado em uma dinâmica familiar mais privada e distante das obrigações oficiais.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.