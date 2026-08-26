EUA suspendem entrevistas de vistos de imigrantes, inclusive no Brasil

O governo do presidente Donald Trump suspendeu nesta terça-feira, 25, o agendamento de entrevistas para solicitantes de vistos de imigrantes em todo o mundo, em meio ao endurecimento da política migratória dos Estados Unidos durante o segundo mandato do republicano.
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Um porta-voz do Departamento de Estado afirmou que a medida está relacionada a uma iniciativa global de treinamento que será realizada nas embaixadas e nos consulados dos Estados Unidos, acrescentando que o governo Trump está "protegendo o povo americano ao manter os mais altos padrões de triagem e verificação dos requerentes de vistos".
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"Uma America mais próspera significa garantir que os requerentes de visto não tenham probabilidade de se tornarem um encargo público, conforme definido pela legislação e regulamentação dos EUA, e que não tenham probabilidade de se tornarem dependentes de benefícios públicos dos EUA reservados a americanos qualificados em situação de necessidade", informou.
De acordo com o representante do governo americano, os agendamentos dos serviços de vistos serão ajustados para permitir a realização do treinamento. A suspensão tem alcance global e, portanto, inclui as representações diplomáticas americanas no Brasil.
O porta-voz informou que, desde o início do ano, o Departamento de Estado atua na atualização das orientações e do treinamento sobre o conceito de "carga pública", com o objetivo de preparar os funcionários consulares para avaliar os solicitantes de visto de maneira abrangente e consistente.
Ainda segundo o porta-voz, pessoas com entrevistas agendadas nas embaixadas e consulados dos EUA receberam e-mails informando sobre a suspensão dos agendamentos e afirmando que receberiam uma nova data e horário futuramente.
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A medida ocorre enquanto o governo Trump mantém uma política de maior restrição à imigração nos Estados Unidos. As informações disponibilizadas até o momento não detalham por quanto tempo os agendamentos permanecerão suspensos nem quando as entrevistas voltarão a ser marcadas normalmente.
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