"Centenas de pessoas perderam a vida diante de nossos olhos", diz piloto

"Centenas ou milhares de pessoas perderam a vida diante de nossos olhos", conta piloto de helicóptero - (crédito: Foto por PRABIN RANABHAT / AFP e Material cedido ao Correio)

Um voo rotineiro terminou em um testemunho dramático de uma das maiores tragédias da história do Nepal. O piloto de helicóptero Aman Budhathoki, 28 anos, buscaria passageiros nepaleses e indianos em Timure, na fronteira entre Nepal e China. Às 9h12 pelo horário local (0h27 no horário de Brasília), cinco minutos antes do pouso, Aman viu poeira subindo do Rio Bhotekoshi.

"No primeiro momento, parecia um deslizamento de terra. Nós chegamos a pensar que o exército estaria usado explosivos para abrir estradas. Poucos segundos depois, vimos uma água de cor escura com dejetos descendo em disparada e misturando-se à água limpa", contou ao Correio, com exclusividade.

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"A cor da água chamava muito a atenção. Podíamos ver ondas de cinco a seis metros de altura", acrescentou o piloto do helicóptero. Budhathoki tentou contato com a torre de controle de Katmandu, capital do Nepal, mas não conseguiu sinal de rádio.

"Foi aí que comecei a gravar vídeos. Começamos a sobrevoar as vilas da região e conseguíamos ver grandes árvores e alguns veículos sendo arrastados. Nunca testemunhamos tamanha fúria da natureza." O capitão acredita que centenas ou até milhares de pessoas possam ter morrido na tragédia. "A força da enchente não se comparava a nada que já tivéssemos visto", concluiu.