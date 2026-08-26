"Centenas de pessoas perderam a vida diante de nossos olhos", diz piloto

Um voo rotineiro terminou em um testemunho dramático de uma das maiores tragédias da história do Nepal. O piloto de helicóptero Aman Budhathoki, 28 anos, buscaria passageiros nepaleses e indianos em Timure, na fronteira entre Nepal e China. Às 9h12 pelo horário local (0h27 no horário de Brasília), cinco minutos antes do pouso, Aman viu poeira subindo do Rio Bhotekoshi.
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"No primeiro momento, parecia um deslizamento de terra. Nós chegamos a pensar que o exército estaria usado explosivos para abrir estradas. Poucos segundos depois, vimos uma água de cor escura com dejetos descendo em disparada e misturando-se à água limpa", contou ao Correio, com exclusividade.
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"A cor da água chamava muito a atenção. Podíamos ver ondas de cinco a seis metros de altura", acrescentou o piloto do helicóptero. Budhathoki tentou contato com a torre de controle de Katmandu, capital do Nepal, mas não conseguiu sinal de rádio.
"Foi aí que comecei a gravar vídeos. Começamos a sobrevoar as vilas da região e conseguíamos ver grandes árvores e alguns veículos sendo arrastados. Nunca testemunhamos tamanha fúria da natureza." O capitão acredita que centenas ou até milhares de pessoas possam ter morrido na tragédia. "A força da enchente não se comparava a nada que já tivéssemos visto", concluiu.