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ESTADOS UNIDOS

Polícia prende homem com guilhotina em caminhonete perto do Capitólio

A caminhonete estava estacionada em local proibido, em uma rua próxima aos edifícios da Suprema Corte dos Estados Unidos e do Capitólio, no momento da prisão

O homem morava na Califórnia, no oeste do país, e dirigiu até a capital americana, segundo a mesma fonte - (crédito: AFP PHOTO / US CAPITOL POLICE / HANDOUT)
O homem morava na Califórnia, no oeste do país, e dirigiu até a capital americana, segundo a mesma fonte - (crédito: AFP PHOTO / US CAPITOL POLICE / HANDOUT)

A polícia dos Estados Unidos prendeu um homem que transportava uma guilhotina na caçamba de sua caminhonete em Washington, informou a corporação.

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O homem, de 35 anos, identificado como Philan-Tam-Duy Le, foi detido na terça-feira (25) e acusado de "portar uma arma perigosa", informou a Polícia do Capitólio dos Estados Unidos em um comunicado.

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A caminhonete estava estacionada em local proibido, em uma rua próxima aos edifícios da Suprema Corte dos Estados Unidos e do Capitólio, no momento da prisão.

 

This handout photo from the US Capitol Police taken on August 25, 2026, shows a guillotine in the back of a pickup truck on the 100 block of East Capitol Street in Washington, DC, near the US Capitol and Supreme Court. US Capitol Police officers noticed the the truck parked illegally and later arrested suspect 35-year-old Philan-Tam-Duy Le of Julian, California, for carrying a dangerous weapon for being in possession of the guillotine. (Photo by Handout / US Capitol Police / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / US CAPITOL POLICE / HANDOUT" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
"Os investigadores estão analisando o histórico do suspeito para saber mais sobre o motivo de sua viagem a Washington", acrescentou a polícia (foto: AFP PHOTO / US CAPITOL POLICE / HANDOUT)

A polícia informou que apreendeu a guilhotina. O homem morava na Califórnia, no oeste do país, e dirigiu até a capital americana, segundo a mesma fonte.

"Os investigadores estão analisando o histórico do suspeito para saber mais sobre o motivo de sua viagem a Washington", acrescentou a polícia.

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Por AFP
postado em 26/08/2026 17:44 / atualizado em 26/08/2026 17:49
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