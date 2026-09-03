Cantora de jazz Cassandra Wilson morre aos 70 anos

A cantora de jazz americana Cassandra Wilson, vencedora do Grammy, morreu na quarta-feira (2) aos 70 anos em sua cidade natal de Jackson, no Mississippi, anunciou seu agente em um comunicado.
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"Cassandra Wilson faleceu pacificamente em sua casa, cercada por sua família, seus amigos íntimos e seu empresário", afirmou Robert Torre em uma declaração à imprensa, na qual prestou homenagem à memória de uma "artista de jazz lendária".
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A causa da morte não foi divulgada e seu representante pediu que a privacidade da família seja respeitada.
Cantora, compositora e produtora, Wilson era conhecida em todo o mundo por sua voz de contralto grave e expressiva.
A artista colaborou durante sua carreira, entre outros, com Steve Coleman e Wynton Marsalis. Em 1997, recebeu o Grammy de melhor interpretação vocal de jazz por "New Moon Daughter". Doze anos mais tarde, recebeu o prêmio de melhor álbum de jazz vocal por "Loverly".
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