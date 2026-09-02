Madonna, aos 68, surpreende fãs com visual mais jovem

Madonna posta registros que em que aparenta ser mais jovem - (crédito: Reprodução/instagram)

Aos 68 anos, Madonna voltou a surpreender os fãs nas redes sociais. A cantora compartilhou, na segunda-feira (31/8), uma série de fotos no Instagram para promover o álbum Confessions II e chamou atenção pelo visual. Nas imagens, a artista aparece com cabelos loiros volumosos, sobrancelhas descoloridas, maquiagem marcada e uma aparência que fez muitos internautas dizerem que ela aparenta ser mais jovem.

Na legenda da publicação, Madonna escreveu: "Pinte-me com sua memória, e não com seus olhos...". A frase acompanha uma sequência de registros que fazem parte da atual fase de divulgação do novo álbum, lançado em julho deste ano. Confessions II é uma continuação de Confessions on a Dance Floor, álbum de 2005 que marcou a carreira da cantora e trouxe sucessos como Hung Up.

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Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. "Ai, que linda!!!!!! E só tem 16 aninhos, como pode?!!!", escreveu um internauta, em referência à aparência jovem da cantora.

O cantor Ricky Martin também reagiu à publicação e celebrou o novo trabalho: "Yessss".

Outro seguidor destacou a relação de Madonna com as câmeras ao longo de mais de quatro décadas de carreira: “A câmera te ama desde 1983!! (nós também)”.

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