Dois trabalhadores são resgatados em túnel dias após a avalanche no Nepal - (crédito: AFP)

Equipes de resgate do Nepal encontraram nesta sexta-feira (4/9) dois trabalhadores com vida, que estavam presos no túnel de uma usina hidroelétrica nove dias após a avalanche histórica que devastou o país.

O primeiro sobrevivente foi retirado do túnel da usina Trishul 3A durante uma operação conduzida pelo Exército nepalês. Pouco depois, um parlamentar do país afirmou que uma segunda pessoa também foi resgatada com vida.

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Imagens compartilhadas pelo Exército mostram um dos trabalhadores coberto de lama sendo carregado nos ombros por um socorrista. Equipes médicas prestaram socorro ainda no local e posteriormente, ambos os trabalhadores foram levados a um hospital em Katmandu.

“Não consigo explicar o que estamos sentindo neste momento. Estamos apenas gratos a Deus”, disse Amir Maharjan, irmão de um dos trabalhadores resgatados, à agência de notícias Associated Press (AP).

As autoridades e socorristas acreditam que outras pessoas vivas possam estar dentro do túnel, e os trabalhadores afirmam ter ouvido outras vozes. O ministro da Energia do Nepal, Biraj Bhakta Shrestha, afirmou à emissora britânica BBC esperar mais resgates no local nas próximas horas.

Pelo menos 557 trabalhadores estão desaparecidos no Trishuli 3A. Cerca de 115 estariam presos no túnel principal, segundo a Associação Independente de Produtores de Energia do Nepal.

A avalanche histórica atingiu a fronteira do Nepal com o Tibete no dia 26 de agosto, após o colapso de uma geleira de grande magnitude no topo do Himalaia. O desastre devastou cidades e vales em diversos locais da região, e deixou mais de 1300 mortos e milhares de desaparecidos.

As buscas continuam em áreas afetadas e em projetos de geração de energia. Autoridades locais estimam que cerca de 900 trabalhadores estejam desaparecidos em 12 usinas hidrelétricas. Desse total, aproximadamente 500 podem estar presos em túneis.

Imagens mostram um dos trabalhadores coberto de lama sendo carregado nos ombros por um socorrista. (foto: AFP)