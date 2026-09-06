Conversas de Putin com enviados de Trump foram "altamente úteis"

O presidente russo Vladimir Putin se reuniu no Kremlin, neste sábado (5/9), com os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner para retomar as negociações sobre o fim da guerra na Ucrânia. De acordo com a agência de notícias Reuters, um assessor do Kremlin disse que as conversas foram "altamente úteis".
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A reunião durou mais de três horas e foi realizada a portas fechadas. O conselheiro de política externa de Putin, Yuri Ushakov, descreveu-a aos jornalistas como construtiva, franca e útil, mas não mencionou resultados específicos.
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Ele afirmou que Moscou ofereceu sua "avaliação abrangente" da situação no campo de batalha na Ucrânia, mas também que a conversa não se concentrou exclusivamente na invasão russa.
"Questões econômicas e projetos conjuntos potencialmente grandes e mutuamente benéficos para a Rússia e os Estados Unidos foram discutidos em detalhes consideráveis", disse ele.
Os esforços de Washington para pôr fim aos combates perderam força, já que a atenção dos EUA esteve voltada nos últimos seis meses para a guerra com o Irã.
A última visita conhecida de Witkoff e Kushner, genro do presidente americano Donald Trump, a Moscou foi em janeiro, quando também se reuniram com Putin no Kremlin.
As forças russas lançaram os primeiros ataques à Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Enquanto ocorrem as conversas com os americanos, no entanto, Putin e o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, concordaram em suspender os ataques às capitais um do outro.
"(O presidente russo Vladimir) Putin ordenou que nenhum ataque seja realizado contra Kiev por três dias, a partir da meia-noite de hoje", disse o porta-voz presidencial Dmitry Peskov à agência de notícias russa Tass.
Witkoff e Kushner são esperados em Kiev neste domingo. Zelenski afirmou também que a Ucrânia estava preparada para suspender os ataques contra Moscou até segunda-feira.
"De agora até o final de sábado, bem como no domingo e na segunda-feira, a Ucrânia está pronta para se abster de ataques contra Moscou, e esperamos que os russos façam o mesmo em relação a Kiev", disse ele.
*Com informações da AP
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