Grávida morre em pista de kart e família descobre segredo trágico

Baylee Johnson, de 24 anos, morreu após o cabelo ficar preso na engrenagem de um kart em uma pista em Sumter, na Carolina do Sul, EUA. A jovem estava grávida de 16 semanas de seu primeiro filho.
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De acordo com o legista local, o pescoço de Baylee sofreu uma hiperextensão, o que a impediu de respirar. O bebê, a quem ela já havia dado o nome de Johnny, também faleceu. A jovem ficou internada por oito dias antes de morrer em 31 de agosto, segundo o jornal NY Post.
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Um detalhe trágico do caso é que os parentes de Baylee só descobriram sobre a gestação após o acidente.
O companheiro da jovem, Justin Lowder, decidiu antecipar o anúncio da gravidez no Facebook devido ao estado extremamente grave dela.
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"Não foi assim que Baylee e eu imaginamos compartilhar essa notícia, mas Deus nos abençoou com um menino. Baylee carrega nosso doce Johnny, com nascimento previsto para 21 de fevereiro", escreveu ele quatro dias antes das mortes.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.