Passageiro surta em voo e é amarrado à poltrona com fita adesiva

Passageiro problemático foi contido com fita adesiva em voo da American Airlines após agredir e xingar passageiros e tripulação - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um homem foi amarrado à sua poltrona com fita adesiva em um voo da American Airlines após gritar, agredir um passageiro e proferir xingamentos. O caso ocorreu na quinta-feira (3/9) em uma aeronave que partiu de Dallas-Fort Worth com destino a Newark, em Nova Jersey.

Devido à ocorrência, o avião precisou ser desviado para Baltimore, segundo o portal g1. Imagens do incidente se espalharam pelas redes sociais nos dias seguintes. A American Airlines confirmou a situação, causada por um "passageiro que apresentava comportamento inadequado".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais

Testemunhas relataram à emissora de TV americana CBS que o homem começou a gritar e xingar de forma repentina, sem provocação. Juan Mejía, um policial aposentado que estava no voo e ajudou a contê-lo, disse que a mudança foi instantânea.

"[Foi] como se tivessem acionado um interruptor", declarou Mejía. "Virei para olhar e vi que o pobre senhor sentado ao lado dele [...] [o agressor] estava com as mãos em volta do pescoço dele e, basicamente, o agredindo."

O policial aposentado também foi agredido. "Ele mordeu a minha mão. Não chegou a romper a pele, apenas deixou marcas de dentes", contou. "Estávamos cobertos pelo sangue dele. Ele sangrava bastante devido a cortes que havia feito em si mesmo."

Segundo outros passageiros, uma comissária tentou acalmar o homem, mas ele reagiu com ofensas homofóbicas e racistas. Ao pousar em Baltimore, agentes do FBI e da polícia local desamarraram e detiveram o passageiro, cuja identidade não foi revelada.

Em nota, a American Airlines afirmou que no voo 618, em 3 de setembro, a rota foi desviada para Baltimore. A empresa informou que, na chegada, as autoridades policiais receberam a aeronave e auxiliaram no desembarque do passageiro. A companhia ressaltou que a segurança é sua prioridade máxima e que não tolera violência.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.