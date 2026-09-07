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ESTADOS UNIDOS

Cor do cabelo de Trump viraliza; veja diferença ao longo do dia

Novidade movimentou as redes; Trump ainda não se manifestou publicamente sobre a mudança

Trump: mudança aparente nos cabelos - (crédito: KENT NISHIMURA / AFP - JIM WATSON / AFP - Montagem Gemini)
Trump: mudança aparente nos cabelos - (crédito: KENT NISHIMURA / AFP - JIM WATSON / AFP - Montagem Gemini)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viralizou nas redes sociais após uma aparente mudança no visual. O republicano apareceu no fim da última sexta-feira (4/9) com o cabelo mais escuro, contrastando com as mechas quase brancas que ostentava até então.

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  • Trump com os cabelos mais escuros
    Trump com os cabelos mais escuros Jim WATSON / AFP
  • Trump com os cabelos mais escuros
    Trump com os cabelos mais escuros Jim WATSON / AFP
  • Trump com os cabelos mais escuros
    Trump com os cabelos mais escuros Jim WATSON / AFP
  • Trump com os cabelos mais escuros
    Trump com os cabelos mais escuros Jim WATSON / AFP

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Os cliques foram feitos por fotojornalistas enquanto Trump chegava a um clube de golf no estado de Nova Jersey. Ao longo do dia, contudo, Trump foi visto com o cabelo mais claro.

Trump com os cabelos mais claros
Trump com os cabelos mais claros (foto: Kent NISHIMURA / AFP)

Mais cedo na sexta-feira (4), durante encontro com Pecuaristas e Agricultores na Casa Branca, o presidente norte-americano ainda tinha os cabelos mais loiros. A mudança repercutiu nas redes sociais.

Diversos internautas brincaram com a mudança de visual.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 07/09/2026 18:58
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