Cor do cabelo de Trump viraliza; veja diferença ao longo do dia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viralizou nas redes sociais após uma aparente mudança no visual. O republicano apareceu no fim da última sexta-feira (4/9) com o cabelo mais escuro, contrastando com as mechas quase brancas que ostentava até então.
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Os cliques foram feitos por fotojornalistas enquanto Trump chegava a um clube de golf no estado de Nova Jersey. Ao longo do dia, contudo, Trump foi visto com o cabelo mais claro.
Mais cedo na sexta-feira (4), durante encontro com Pecuaristas e Agricultores na Casa Branca, o presidente norte-americano ainda tinha os cabelos mais loiros. A mudança repercutiu nas redes sociais.
Diversos internautas brincaram com a mudança de visual.
Just because Trump dyed whatever hair he might have left brown doesn't make him look younger.— Thomas Schmitt (@ThomasS32152704) September 7, 2026
It makes him look like he squashed a turd on his head.
OK.
Now it makes sense.
???? Trump’s new darker hairstyle has everyone talking! When even Obama notices the change, you know the makeover is making headlines. ???????? pic.twitter.com/L6EjpGMN01— Donald Trump World (@Smithrajpoot) September 7, 2026
I have completed my Trump Hair Series ( lawnmower edition) pic.twitter.com/POfovo96R9— Billy (@BillysVerses) September 7, 2026