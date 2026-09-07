Cor do cabelo de Trump viraliza; veja diferença ao longo do dia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viralizou nas redes sociais após uma aparente mudança no visual. O republicano apareceu no fim da última sexta-feira (4/9) com o cabelo mais escuro, contrastando com as mechas quase brancas que ostentava até então.

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Os cliques foram feitos por fotojornalistas enquanto Trump chegava a um clube de golf no estado de Nova Jersey. Ao longo do dia, contudo, Trump foi visto com o cabelo mais claro.

Trump com os cabelos mais claros (foto: Kent NISHIMURA / AFP)

Mais cedo na sexta-feira (4), durante encontro com Pecuaristas e Agricultores na Casa Branca, o presidente norte-americano ainda tinha os cabelos mais loiros. A mudança repercutiu nas redes sociais.

Diversos internautas brincaram com a mudança de visual.

Just because Trump dyed whatever hair he might have left brown doesn't make him look younger.

It makes him look like he squashed a turd on his head.

OK.

Now it makes sense. — Thomas Schmitt (@ThomasS32152704) September 7, 2026

???? Trump’s new darker hairstyle has everyone talking! When even Obama notices the change, you know the makeover is making headlines. ???????? pic.twitter.com/L6EjpGMN01 September 7, 2026

I have completed my Trump Hair Series ( lawnmower edition) pic.twitter.com/POfovo96R9 — Billy (@BillysVerses) September 7, 2026