Passageiro preso com fita adesiva em avião é demitido do emprego

Arthur Layne Lundeen, passageiro contido com fita adesiva em voo, foi demitido após incidente de agressão - (crédito: Reprodução/Facebook)

Um passageiro imobilizado com fita adesiva em um voo da American Airlines foi demitido de uma imobiliária no Arizona devido a "acusações criminais preocupantes". Arthur Layne Lundeen, de 67 anos, atuava como corretor na Long Realty, sediada em Tucson.

A empresa encerrou o contrato com Lundeen após ele ser identificado como o homem que ofendeu um comissário e agrediu outro passageiro no voo 618. O episódio ocorreu na noite de quinta-feira (3/9).

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Em uma publicação no Facebook, a Long Realty comunicou a decisão. "Ao tomar conhecimento do incidente, a Long Realty encerrou prontamente sua relação com o indivíduo", afirmou a empresa, que acrescentou não tolerar condutas que fiquem aquém de suas expectativas.

Agressão no voo

Lundeen viajava de Dallas, no Texas, para Newark, em Nova Jersey, quando começou a ofender o passageiro ao seu lado por volta das 22h15. A atitude levou um comissário de bordo negro e outros passageiros a intervir.

Segundo o site TMZ, o corretor usou um termo racista e insultos homofóbicos contra o comissário. A situação evoluiu para um confronto físico, no qual Lundeen golpeou o passageiro ao lado e destruiu o computador dele. Uma mulher que tentou ajudar foi empurrada.

Três outros passageiros conseguiram conter o homem com fita adesiva e abraçadeiras de plástico. Juan Mejia, um ex-policial que estava no voo, relatou à emissora ABC News que o homem fez "comentários agressivos e depreciativos contra os funcionários da companhia e contra outros viajantes".

O voo foi desviado para Baltimore, onde Arthur Layne foi detido pela polícia. A American Airlines informou que "a segurança e o bem-estar de nossos clientes e membros da equipe são nossa prioridade máxima, e não toleramos violência".

O FBI confirmou a prisão pela Polícia de Transportes de Maryland. Lundeen foi acusado em nível estadual por agressão de segundo grau e conduta desordeira. O órgão federal informou que realiza entrevistas e consultará a Procuradoria dos EUA para determinar se acusações federais serão apresentadas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.