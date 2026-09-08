Trump comenta economia e reitera que Irã nunca terá arma nuclear

O presidente dos EUA, Donald Trump, comentou brevemente o estado da economia americana durante evento nesta terça-feira (8/9), em homenagem a vítimas e socorristas do 11 de setembro, na Casa Branca. Trump destacou os "bons" números de emprego do país, afirmando que "nunca houve empregabilidade como a que temos hoje", e as máximas recorde atingidas pelos mercados acionários no último ano.
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O presidente americano também reiterou que o Irã "nunca terá uma arma nuclear". Sobre política doméstica, disse que "as pessoas querem ir para o lado comunista, mas não vamos deixar isso acontecer".
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Trump falou ainda sobre o secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, cujo irmão mais velho faleceu durante o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. O republicano elogiou a força de Lutnick para restabelecer e expandir os negócios da família após a perda do irmão, assim como o seu recente trabalho no governo americano. "Ele tem algumas falhas, mas, em geral, é ótimo", disse.
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