Trump mira Irã durante discurso sobre os 25 anos do 11 de setembro

Por Paulo Renato Mac-Culloch* — Durante discurso realizado nesta sexta-feira (11/9), em memória aos 25 anos dos atentados do 11 de setembro, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos nunca vão se esquecer do atentado que deixou 2.977 vítimas. “Hoje, renovamos o juramento que fizemos pela primeira vez em nome deles (as vítimas dos atentados) a um quarto de século atrás. Nós nunca, jamais esqueceremos”, afirmou o republicano.
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O presidente realizou o discurso no memorial do Pentágono, nos arredores de Washington. Na abertura do evento foram lidos os nomes das 187 pessoas mortas no atentado que atingiu parte do Pentágono.
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Trump exaltou e homenageou a ação do exército norte-americano na guerra contra “um terrorismo doentio e horrível” que durou mais de vinte anos. “Durante 25 anos, nossos melhores e mais corajosos (soldados) mantiveram os Estados Unidos seguros. E hoje, prestamos homenagens a todos os integrantes das Forças Armadas dos Estados Unidos que serviram na guerra contra o terrorismo. É uma guerra contra um terrorismo doentio e horrível.” completou o presidente.
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Ele também saudou os militares que estão atuando na guerra contra o Irã, referido por ele como “maior patrocinador do terrorismo do mundo”, para que o país do Oriente Médio “nunca, jamais, tenha uma arma nuclear”.
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*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes
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