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Suécia vota em eleições acirradas com extrema direita em busca do governo

A extrema direita espera entrar no governo pela primeira vez

A Suécia vota, neste domingo (13), em eleições gerais acirradas - (crédito: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY / AFP)
A Suécia vota, neste domingo (13), em eleições gerais acirradas - (crédito: JOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCY / AFP)

A Suécia vota, neste domingo (13), em eleições gerais acirradas, nas quais a extrema direita espera entrar no governo pela primeira vez, enquanto a oposição de esquerda anseia por retomar o poder. 

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O primeiro-ministro conservador, Ulf Kristersson, disse à AFP que está otimista de que sua aliança de quatro partidos de direita, que inclui o partido de extrema direita Democratas Suecos, sairá vitoriosa. 

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O político, de 62 anos, prometeu cargos no gabinete pela primeira vez aos Democratas Suecos, outrora criticados por sua postura anti-imigração, caso seu bloco vença neste domingo. 

"Acho que há um entusiasmo genuíno de que podemos continuar nosso importante trabalho", disse Kristersson após votar em seu município natal, Strängnäs. 

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Por muito tempo, as pesquisas mostraram uma vantagem confortável para os quatro partidos de oposição de esquerda, liderados pela líder social-democrata de centro-esquerda, Magdalena Andersson.

No entanto, nos últimos dias da campanha, a diferença diminuiu, chegando a um empate técnico. 

"Agora cabe ao povo sueco decidir qual rumo nosso país deve tomar", disse Andersson a repórteres após votar em sua cidade natal, Nacka. 

As seções eleitorais abriram às 8h00 (03h00 no horário de Brasília) e devem fechar às 20h00 (15h00 em Brasília), quando serão divulgados os primeiros resultados das pesquisas de boca de urna. 

Cerca de oito milhões de pessoas estão aptas a votar nesta eleição, em um país de 10,6 milhões de habitantes, onde a participação eleitoral normalmente ultrapassa 80%.

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Por AFP
postado em 13/09/2026 14:51
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