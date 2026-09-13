Incêndio em lar de idosos deixa 16 mortos e vários hospitalizados no Chile

Um incêndio em um lar de idosos no município de Pitrufquén, ao sul de Santiago, no Chile, deixou 16 mortos e vários moradores hospitalizados no sábado (12/09). Segundo informações locais, a instituição apresentava diversas irregularidades no funcionamento. O fogo começou na noite de sexta-feira e continuou até as primeiras horas da manhã de ontem, quando foi extinto.

Dezenas de bombeiros, policiais e equipes de emergência participaram da operação para conter as chamas no local. Um caminhão de bombeiros foi posicionado na entrada do estabelecimento, de um único andar, e lançou água para combater o fogo, de acordo com imagens nas redes sociais. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram chamas enormes e muita fumaça subindo pelo imóvel.

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Durante toda a manhã de ontem, os bombeiros ainda trabalhavam para remover os escombros e o telhado de metal que desabou por conta das chamas. Além disso, por segurança, a polícia isolou uma área. Em comunicado, a prefeitura local lamentou o caso. “Lamentamos e expressamos nossa dor e consternação diante do falecimento de 16 pessoas idosas neste incidente, e transmitimos nossas condolências aos familiares e pessoas próximas das vítimas. Decretamos luto municipal por três dias. Durante esse período, a bandeira será hasteada a meio mastro, e os atos públicos, cerimônias oficiais e atividades festivas organizados pela prefeitura serão suspensos e posteriormente remarcados.”

"Pena e dor"

O lar de idosos em Pitrufquén, a 640 km ao sul da capital, Santiago, abrigava um total de 26 pessoas, e no momento do acidente havia apenas uma cuidadora. Os sobreviventes foram levados para o hospital local, disse a prefeita Jacqueline Romero, em um comunicado divulgado nas redes sociais da cidade, disse em vídeo: “Dez idosos foram resgatados e trazidos ao hospital, mas lamentamos o falecimento dos outros 16. É uma situação que enche a alma de muita pena e dor”.

De acordo com as informações locais, o Ministério Público iniciou uma investigação, segundo Jorge Granada, promotor responsável pelo caso. “Estamos realizando diligências, entre outras investigações além do trabalho no local, para determinar a origem e a causa do incêndio, bem como para descartar a intervenção de terceiros”, relatou à imprensa. Além disso, os proprietários da residência de repouso foram intimidados a depor.