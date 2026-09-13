Seis mortos e mais de 100 desaparecidos após naufrágio de balsa na Indonésia

Seis pessoas morreram e 130 estão desaparecidas após uma balsa que fazia a travessia entre as ilhas de Java e Bornéu virar devido ao mau tempo - (crédito: INFUZ / AFP)

Pelo menos seis pessoas morreram e 130 estão desaparecidas neste domingo (13), após uma balsa que fazia a travessia entre as ilhas de Java e Bornéu virar devido ao mau tempo, informou a agência de resgate indonésia.

A balsa Virgo Transport 8, com 243 passageiros e tripulantes a bordo, perdeu contato com a empresa de navegação na manhã de domingo, após partir de Surabaya, em Java Oriental.

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A Basarnas, agência nacional de busca e resgate da Indonésia, informou em sua última atualização que seis pessoas morreram e 130 estão desaparecidas. Outras 107 pessoas foram resgatadas.

"Considerando o número relativamente grande de passageiros e tripulantes a bordo, estamos otimizando a coordenação com todas as entidades relevantes para agilizar o processo de busca", acrescentou a agência de resgate.

As operações de busca e resgate começaram na manhã de domingo com a participação de pessoal da Marinha, da Polícia e da empresa responsável.

A última posição conhecida da embarcação foi nas águas do Mar de Java, a cerca de 15 quilômetros do porto de Banjarmasin.