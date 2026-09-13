Deputado dos EUA e piloto nadam após avião fazer pouso de emergência e afundar em lago

O deputado republicano Tom Tiffany precisou nadar até uma área rasa do Lago Wausau, em Wisconsin, depois que o avião em que viajava fez um pouso de emergência. A aeronave perdeu potência durante a aproximação do Aeroporto Downtown de Wausau, na noite de sábado, 12, segundo o parlamentar.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Tiffany voltava de um jantar do Partido Republicano no condado de La Crosse quando o piloto, Leonard Boltz, precisou pousar no lago. Os dois ocupantes deixaram a aeronave, que começou a afundar, e nadaram até uma região mais rasa, onde aguardaram a chegada das equipes de resgate.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
"Depois do pouso, ligamos para o 911. Como o avião começou a afundar, saímos da aeronave e nadamos até uma área rasa, onde esperamos até que os socorristas chegassem de barco", escreveu Tiffany na rede social X.
De acordo com o escritório do xerife do condado de Marathon, o pouso ocorreu pouco antes das 21h. Tiffany e Boltz acionaram o serviço de emergência e foram retirados da água por uma embarcação do Corpo de Bombeiros.
- Leia também: Por que jovens chineses são tão fascinados com Mao Tsé Tung, cuja morte completa 50 anos?
Os dois foram encaminhados a um hospital da região, receberam atendimento por ferimentos leves e foram liberados. Tiffany sofreu um corte acima do olho direito que precisou de pontos, segundo comunicado de sua campanha.
As autoridades instalaram uma boia de sinalização nas proximidades da aeronave e orientaram os navegantes a evitar a área até que o avião seja retirado da água. A Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) foram comunicados e devem investigar as circunstâncias do acidente.
Leia também: Por que alguns chefões do Vale do Silício rejeitam previsão de que IA pode extinguir a humanidade
Tiffany é candidato do Partido Republicano ao governo de Wisconsin e tem o apoio do presidente Donald Trump. O candidato democrata ao cargo, David Crowley, desejou uma "rápida recuperação" ao deputado em uma publicação no X e elogiou a atuação do piloto.
O avião era um Bonanza, modelo monomotor com capacidade para quatro pessoas.
Saiba Mais
- Mundo Como o ar mais limpo acelera o aquecimento global — e vem revelando um problema maior
- Mundo Invasor entra em propriedade de Kamala Harris, ex-vice-presidente dos EUA
- Mundo 'Dark Horse': Dino retira sigilo de material da polícia de SP sobre financiamento do filme
- Mundo Profissionais de IA estão 'genuinamente assustados' com futuro da humanidade, diz pesquisador que se demitiu da Anthropic
- Mundo 'Inclusão e empoderamento são um discurso fracassado e adormecedor', diz escritora
- Mundo O que novo presidente da Colômbia pretende com polêmicas imagens caminhando entre cadáveres