Deputado dos EUA e piloto nadam após avião fazer pouso de emergência e afundar em lago

O deputado republicano Tom Tiffany precisou nadar até uma área rasa do Lago Wausau, em Wisconsin, depois que o avião em que viajava fez um pouso de emergência - (crédito: Michael Brochstein / Sipa USA)

O deputado republicano Tom Tiffany precisou nadar até uma área rasa do Lago Wausau, em Wisconsin, depois que o avião em que viajava fez um pouso de emergência. A aeronave perdeu potência durante a aproximação do Aeroporto Downtown de Wausau, na noite de sábado, 12, segundo o parlamentar.

Tiffany voltava de um jantar do Partido Republicano no condado de La Crosse quando o piloto, Leonard Boltz, precisou pousar no lago. Os dois ocupantes deixaram a aeronave, que começou a afundar, e nadaram até uma região mais rasa, onde aguardaram a chegada das equipes de resgate.

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"Depois do pouso, ligamos para o 911. Como o avião começou a afundar, saímos da aeronave e nadamos até uma área rasa, onde esperamos até que os socorristas chegassem de barco", escreveu Tiffany na rede social X.

De acordo com o escritório do xerife do condado de Marathon, o pouso ocorreu pouco antes das 21h. Tiffany e Boltz acionaram o serviço de emergência e foram retirados da água por uma embarcação do Corpo de Bombeiros.

Os dois foram encaminhados a um hospital da região, receberam atendimento por ferimentos leves e foram liberados. Tiffany sofreu um corte acima do olho direito que precisou de pontos, segundo comunicado de sua campanha.

As autoridades instalaram uma boia de sinalização nas proximidades da aeronave e orientaram os navegantes a evitar a área até que o avião seja retirado da água. A Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) foram comunicados e devem investigar as circunstâncias do acidente.

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Tiffany é candidato do Partido Republicano ao governo de Wisconsin e tem o apoio do presidente Donald Trump. O candidato democrata ao cargo, David Crowley, desejou uma "rápida recuperação" ao deputado em uma publicação no X e elogiou a atuação do piloto.

O avião era um Bonanza, modelo monomotor com capacidade para quatro pessoas.