Hayden Panettiere: polícia desconfia de crime e namorado vira alvo de investigação

A investigação sobre a morte de Hayden Panettiere continua em andamento e as autoridades ainda tentam esclarecer se houve alguma conduta criminosa relacionada ao caso.

Segundo o TMZ, os investigadores não estariam convencidos de que a atriz tenha morrido em decorrência de uma overdose de medicamentos prescritos.

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Hayden morreu aos 36 anos após sofrer uma parada cardíaca no último domingo (16), em Greenville, na Carolina do Sul.

Embora a autópsia já tenha sido concluída, os resultados dos exames toxicológicos ainda não foram divulgados.

As autoridades também mantêm uma investigação paralela, conduzida em conjunto com o médico legista, para determinar as circunstâncias e a natureza da morte.

Na manhã desta quarta-feira (19), policiais estiveram na residência da família de Brian Hickerson, namorado da atriz.

Segundo o boletim de ocorrência, Brian e o irmão dele, Zach, estavam no apartamento alugado por aplicativo quando Hayden sofreu a parada cardiorrespiratória.

O chamado para o serviço de emergência foi registrado por volta das 13h50.

Os socorristas chegaram ao imóvel e realizaram procedimentos de reanimação na tentativa de salvar a atriz. Apesar dos esforços, Hayden não resistiu e teve a morte declarada às 14h32.

O comportamento dos dois irmãos durante o atendimento também aparece no registro policial. Zach teria ficado "muito abalado" enquanto os profissionais tentavam reanimar Hayden.

Brian, por outro lado, só teria demonstrado uma reação mais intensa depois que a morte foi confirmada. Ele também entregou aos agentes uma sacola contendo os medicamentos utilizados pela atriz.

Mãe de Hayden cita relação com Brian

Na terça-feira (18), Lesley Vogel, mãe de Hayden, falou publicamente sobre a morte da filha pela primeira vez.

Em entrevista à NBC News, ela afirmou que mantinha pouco contato com a atriz e revelou que a família tinha preocupações relacionadas ao relacionamento dela com Brian Hickerson.

"Aquela pessoa na vida dela de quem tentávamos nos livrar há bastante tempo estava com ela no momento de sua morte, e essa pessoa era Brian Hickerson".

Lesley também comentou sobre os desafios enfrentados pela filha ao longo da vida e da carreira na indústria do entretenimento.

"Acho que a Hayden era uma pessoa incrivelmente talentosa em muitos aspectos e penso que, para os jovens que crescem na indústria do entretenimento (que é uma luta e um meio muito desafiador), não é incomum que acabem, infelizmente, seguindo o caminho errado".

Ao falar sobre a filha e o filho Jansen Panettiere, que morreu inesperadamente em 2023, aos 28 anos, Lesley afirmou:

"Eu só sinto que ela está com o irmão dela e eles estão em paz", acrescentou.

A presença de Brian e Zach no imóvel já havia sido registrada pelas autoridades. De acordo com informações divulgadas pelo TMZ, os dois costumavam frequentar a região, mas o motivo específico da viagem em que Hayden morreu ainda não foi esclarecido.

As autoridades aguardam agora os resultados toxicológicos para avançar na apuração das circunstâncias da morte da atriz.