Hayden Panettiere: atriz não estava sozinha na hora de sua morte - (crédito: Reprodução/Instagram)

A investigação sobre a morte de Hayden Panettiere ganhou novos elementos após a divulgação de detalhes registrados pelas autoridades de Greenville, na Carolina do Sul.

A atriz, de 36 anos, sofreu uma parada cardíaca no último domingo (16), em um imóvel alugado por meio de aplicativo, onde estava acompanhada do namorado, Brian Hickerson, e do irmão dele, Zach.

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O falecimento foi confirmado na madrugada de segunda-feira (17). Desde então, as circunstâncias que levaram à morte da artista são analisadas pelas autoridades locais.

Segundo informações obtidas pelo TMZ, o comportamento de Zach durante o atendimento de emergência chamou atenção.

Conforme descrito no boletim de ocorrência, ele ficou "muito abalado" enquanto os socorristas tentavam reanimar Hayden.

Brian, por sua vez, teria reagido de maneira mais intensa somente após a confirmação da morte dentro do imóvel.

Outro detalhe registrado no documento envolve os medicamentos da atriz. Brian teria apresentado aos agentes uma sacola com os remédios que eram utilizados por Hayden.

O pedido de socorro ocorreu por volta das 13h50. A equipe de emergência foi acionada após o registro de uma ocorrência envolvendo uma pessoa em parada cardiorrespiratória no imóvel.

Os profissionais realizaram procedimentos para tentar recuperar a atriz, mas não conseguiram reverter o quadro. Hayden teve a morte declarada às 14h32.

A presença de Brian Hickerson e Zach na região, segundo o TMZ, não seria incomum. Os dois costumavam frequentar o local.

Até o momento, entretanto, as autoridades não informaram qual era o motivo específico da viagem que terminou com a morte da atriz.