Helicóptero cai, pega fogo e deixa pelo menos 3 mortos em Los Angeles

Um helicóptero de reportagem da NBC4 caiu em um bairro de Los Angeles (EUA) na terça-feira (15/9), e pegou fogo, matando ao menos três pessoas perto do local onde um utilitário esportivo (SUV) havia colidido contra um ônibus urbano, informaram autoridades. - (crédito: Blake Fagan / AFP)

Um helicóptero de reportagem da NBC4 caiu em um bairro de Los Angeles (EUA) na terça-feira (15/9), e pegou fogo, matando ao menos três pessoas perto do local onde um utilitário esportivo (SUV) havia colidido contra um ônibus urbano, informaram autoridades.

O helicóptero caiu por volta das 19h perto de um prédio comercial de um pavimento no bairro de Chatsworth, no Vale de San Fernando, enquanto equipes de imprensa cobriam o acidente com o ônibus que deixou ao menos dois mortos e seis feridos, segundo o Departamento de Bombeiros de Los Angeles (LAFD). O helicóptero caiu a cerca de 2,4 quilômetros de distância do local do acidente com o ônibus.

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Pelo menos uma das pessoas mortas no acidente com o helicóptero estava do lado de fora, no estacionamento ao lado do prédio comercial, afirmou o capitão Branden Silverman, porta-voz do LAFD, durante uma coletiva de imprensa. Não ficou claro se os outros dois mortos estavam no solo ou dentro da aeronave.

Uma pessoa foi levada ao hospital, mas seu estado de saúde não foi informado.

Ao menos quatro carros e dois contêineres no solo pegaram fogo após o helicóptero se incendiar, mas as chamas foram controladas rapidamente, segundo as autoridades. Mais de 50 bombeiros atenderam à ocorrência da queda do helicóptero.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) e a Administração Federal de Aviação (FAA) informaram que investigarão as causas da queda da aeronave.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.