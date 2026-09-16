Helicóptero cai, pega fogo e deixa pelo menos 3 mortos em Los Angeles

Um helicóptero de reportagem da NBC4 caiu em um bairro de Los Angeles (EUA) na terça-feira (15/9), e pegou fogo, matando ao menos três pessoas perto do local onde um utilitário esportivo (SUV) havia colidido contra um ônibus urbano, informaram autoridades.
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O helicóptero caiu por volta das 19h perto de um prédio comercial de um pavimento no bairro de Chatsworth, no Vale de San Fernando, enquanto equipes de imprensa cobriam o acidente com o ônibus que deixou ao menos dois mortos e seis feridos, segundo o Departamento de Bombeiros de Los Angeles (LAFD). O helicóptero caiu a cerca de 2,4 quilômetros de distância do local do acidente com o ônibus.
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Pelo menos uma das pessoas mortas no acidente com o helicóptero estava do lado de fora, no estacionamento ao lado do prédio comercial, afirmou o capitão Branden Silverman, porta-voz do LAFD, durante uma coletiva de imprensa. Não ficou claro se os outros dois mortos estavam no solo ou dentro da aeronave.
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Uma pessoa foi levada ao hospital, mas seu estado de saúde não foi informado.
Ao menos quatro carros e dois contêineres no solo pegaram fogo após o helicóptero se incendiar, mas as chamas foram controladas rapidamente, segundo as autoridades. Mais de 50 bombeiros atenderam à ocorrência da queda do helicóptero.
O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) e a Administração Federal de Aviação (FAA) informaram que investigarão as causas da queda da aeronave.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
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