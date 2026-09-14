Grass promete ampliação de ônibus, tarifa zero e auditoria no transporte

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), Leandro Grass (PT) fez promessas de melhorias no transporte público do DF. Durante agenda de campanha na Rodoviária do Plano Piloto, nesta segunda-feira (14/9), o político planeja ampliar a quantidade de ônibus e os horários das linhas e investir em novos modelos de transporte sobre trilhos.

Segundo Grass, uma das principais reclamações dos passageiros é a demora para conseguir embarcar em um coletivo. “É urgente apoiar as linhas de ônibus. Quantidade e também os horários. As pessoas hoje demoram mais tempo nas filas”, afirmou.

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Além dos coletivos, o candidato promete ampliar o transporte sobre trilhos na capital. Entre as propostas citadas estão a implantação de um metrô de superfície, o projeto de trem entre Luziânia (GO) e a Rodoviária do Plano Piloto e o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). “Vamos colocar em prática o metrô de superfície e o veículo leve sobre trilhos em várias áreas do DF”, afirmou.

Grass ainda ressaltou que, se eleito, vai implantar, gradualmente, a tarifa zero. A gratuidade começaria pelos estudantes e seria ampliada até alcançar toda a população em quatro anos. “Hoje, eles (estudantes) só têm acesso à parceria nos dias de aula, nos períodos letivos. No meu governo terão acesso ao ônibus de graça qualquer dia, qualquer período”, disse o concorrente ao Buriti.





Questionado sobre a possibilidade de bancar a expansão da gratuidade, o candidato afirmou que o sistema possui uma parcela significativa de subsídio público. “Sim, hoje, o governo está com quase 70% do transporte com a organização fiscal do orçamento e a gente consegue ampliar isso chegando a 100% da gratuidade em quatro anos”, declarou.

O candidato da sigla destacou que a ampliação da gratuidade precisa ser acompanhada por uma oferta suficiente de veículos. “Quando trouxer a gratuidade vai ter a mesma quantidade de ônibus no feriado, final de semana. Não adianta ter ônibus de graça se tu tem menos”, afirmou.

Contratos

Questionado sobre a concessão da Rodoviária do Plano Piloto, firmada durante o atual governo e com prazo de décadas, Grass afirmou que pretende auditar e fiscalizar contratos dos últimos oito anos. “Vou auditar e fiscalizar todos os contratos que o GDF fez nesses últimos oito anos, para saber se eles estão corretos, se a legalidade desses contratos e se eles estão prestando à população aquilo que foi prometido”, afirmou.