Canadá e Europa são 'mais fortes juntos', diz Carney no Parlamento da UE

Mark Carney está disposto a dialogar com Donald Trump, mas descarta que país se integre aos Estados Unidos - (crédito: Dave Chan/AFP)

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, celebrou nesta quinta-feira (17) a proposta para que o país se torne um "membro associado" da União Europeia (UE) e afirmou que os dois aliados são "mais fortes juntos", em um discurso para os eurodeputados.

"Nós compartilhamos valores comuns pelos quais sempre lutamos e cuja defesa exige que permaneçamos sempre vigilantes", declarou Carney no Parlamento Europeu em Estrasburgo.

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"A Europa e o Canadá são mais fortes juntos", acrescentou.