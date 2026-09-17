Fitas da Apollo 11 compradas por US$ 217 são vendidas por US$ 1,8 milhão

Na imagem, o astronauta Edwin E. Aldrin Jr., piloto do módulo lunar, sai do Módulo Lunar (LM) "Eagle" e começa a descer os degraus da escada do LM enquanto se prepara para caminhar na Lua - (crédito: Reprodução/Nasa)

Um lote de fitas comprado por um ex-estagiário da Nasa por apenas US$ 217,77 acabou se transformando em um item milionário. Três dos rolos continham gravações da missão Apollo 11 e foram vendidos em 2019 por US$ 1,82 milhão (cerca de R$ 9,2 milhões na conversão atual).

O fato que chamou a atenção é que Gary George era estudante de engenharia e havia estagiado no Centro Espacial Johnson, da Nasa, quando participou de um leilão de excedentes do governo dos Estados Unidos, em 1976. Ele arrematou cerca de 1.150 rolos de fitas magnéticas e pretendia revendê-los para emissoras de televisão.

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Entre o material, porém, três caixas chamaram a atenção do pai de George. Elas tinham etiquetas com a identificação “APOLLO 11 EVA” e a data de 20 de julho de 1969, dia em que os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin caminharam sobre a Lua. A pedido do pai, George decidiu guardar as gravações.

As fitas permaneceram armazenadas por mais de três décadas. Em 2008, após saber que a Nasa procurava registros originais da missão, George buscou equipamentos capazes de reproduzi-las. As imagens estavam preservadas e apresentavam qualidade superior à das transmissões de televisão disponíveis na época.

Os três rolos registram praticamente toda a atividade dos astronautas fora do módulo lunar e somam cerca de duas horas e 24 minutos. As imagens mostram desde os primeiros passos de Armstrong até a descida de Aldrin, a instalação da bandeira dos Estados Unidos e a coleta de amostras do solo lunar.





Segundo a Sotheby’s, responsável pelo leilão, as gravações foram feitas no Controle da Missão, em Houston, a partir do sinal recebido diretamente da Lua. Por isso, preservaram imagens mais nítidas e com melhor contraste do que as exibidas ao público pela televisão em 1969.

Em 20 de julho de 2019, exatamente 50 anos após a chegada do homem à Lua, George decidiu colocá-las à venda por meio da Sotheby’s, em Nova York. A Ripley’s Believe It or Not!, uma rede de museus conhecida por reunir objetos raros e curiosidades, afirma que adquiriu o material no leilão de 2019 e que as fitas estão atualmente expostas em Orlando.