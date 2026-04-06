Artemis II: astronautas fazem sobrevoo na Lua; acompanhe

A nave já entrou na chamada esfera de influência lunar, quando a gravidade da Lua passa a exercer maior força que a da Terra - (crédito: Divulgação/Nasa)

A missão Artemis II, da Nasa, deve quebrar, nesta segunda-feira (6/4), o recorde de maior distância já alcançada por humanos no espaço. A espaçonave Orion, com quatro tripulantes, marca retorno de seres humanos à órbita lunar após mais de 50 anos.

O feito está previsto para ocorrer por volta das 13h56 (horário de Brasília. A cobertura ao vivo do sobrevoo lunar poderá ser acompanhada pelo público a partir das 14h, pelo Youtube.

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A nave já entrou na chamada esfera de influência lunar, quando a gravidade da Lua passa a exercer maior força que a da Terra, um marco técnico e simbólico da jornada.

Acompanhe:

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Após algumas horas, às 19h, a Orion deve atingir o ponto máximo de afastamento da Terra às 19h07, chegando a cerca de 406,7 mil quilômetros, ultrapassando os 400 mil quilômetros registrados em 1970, pela Apollo 13.

O principal evento do dia, o sobrevoo da Lua, começa por volta das 14h45 e deve durar cerca de sete horas. Durante esse período, os astronautas terão condições de observar com detalhes a superfície lunar, incluindo regiões do chamado lado oculto.

A transmissão ao vivo da Nasa exibirá imagens captadas por câmeras instaladas nos painéis solares da nave. A qualidade pode variar devido à distância e às limitações de comunicação.

Silêncio no espaço e fenômenos raros

Durante a passagem atrás da Lua, prevista para 18h44, a missão entrará em um período de silêncio de comunicação de cerca de 40 minutos, quando o satélite bloqueia os sinais de rádio com a Terra.

Logo depois, a nave atinge sua maior aproximação da superfície lunar, a aproximadamente 6.550 quilômetros.

Já no fim do sobrevoo, os astronautas devem testemunhar um fenômeno raro: um eclipse solar visto do espaço, quando a Lua encobre o Sol por quase uma hora, permitindo a observação da coroa solar.

Além do avanço técnico, a missão emplaca ainda uma carga simbólica. Antes do sobrevoo, a tripulação recebeu uma mensagem gravada por Jim Lovell, astronauta das missões Apollo, falecido em 2025, que participou da histórica Apollo 8 e da própria Apollo 13.

A Artemis II é considerada uma etapa essencial do programa que pretende levar humanos de volta à superfície lunar, e, no futuro, a Marte.

A transmissão ao vivo começa às 14h, com cobertura contínua dos principais momentos da missão.