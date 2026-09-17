Caça F-16 cai durante treinamento; piloto consegue se ejetar

As causas da queda estão sob investigação - (crédito: Reprodução/Twitter/X/@fl360aero)

Um caça F-16 da Guarda Nacional Aérea do Texas caiu em uma área rural de Michigan, nos Estados Unidos, durante um voo de treinamento nesta quinta-feira (17/9). O piloto conseguiu se ejetar em segurança antes da queda e foi levado a um hospital da região para avaliação médica.

U.S. Air National Guard F-16 Crashes in Northern Michigan



A U.S. Air National Guard F-16C Fighting Falcon has crashed in Blair Township, Grand Traverse County, near County Road 633 and Blair Townhall Road.



Reports indicate the pilot successfully ejected and was found conscious… pic.twitter.com/bhVV1RKpL4 Fique por dentro das notícias que importam para você! — FL360aero (@fl360aero) September 17, 2026

A aeronave pertencia à 149ª Ala de Caça, com sede na Base Conjunta San Antonio-Lackland, no Texas. A identidade do militar e o estado de saúde não foram divulgados, segundo o sargento Derek Gutierrez, porta-voz da corporação.

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Moradores da região relataram ter ouvido um forte ruído no momento do impacto, seguido por incêndio e fumaça densa no local da queda. Testemunhas que estavam próximas à área confirmaram o avistamento dos destroços em um campo aberto e afirmaram que pequenas explosões secundárias ocorreram logo após o acidente.

A Força Aérea dos Estados Unidos opera o modelo F-16 Fighting Falcon desde 1979. Dados do Centro de Segurança da Força Aérea apontam que, desde o ano 2000, foram registrados ao menos 14 acidentes classificados na "Classe A" com o modelo — categoria referente a episódios que resultam em perda total da aeronave, custos superiores a US$ 2 milhões. As causas da queda estão sob investigação.

*Com informações da Agência Estado