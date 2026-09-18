Político de extrema direita anuncia candidatura à presidência da França

Éric Zemmour, da extrema-direita, discursa durante comício em Villepinte, perto de Paris - (crédito: Stefano Rellandini/AFP)

O político de extrema direita Éric Zemmour anunciou sua candidatura à eleição presidencial da França em 2027, liderada nas pesquisas pela também ultradireitista Marine Le Pen, e prometeu medidas enérgicas contra a imigração.

A segunda maior economia da União Europeia (UE) terá uma eleição presidencial crucial para o bloco em abril e maio de 2027, após quase 10 anos de presidência de Emmanuel Macron.

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"Serei candidato nas eleições presidenciais", declarou na quinta-feira ao canal BFMTV o líder do partido Reconquista!, que ficou em um distante quarto lugar no primeiro turno da eleição presidencial de 2022.

Para sua nova candidatura, o ex-jornalista de 68 anos endureceu o discurso no tema imigração: além de defender a expulsão dos imigrantes em situação irregular ou que cometeram crimes, ele propõe o retorno a seus países de cidadãos estrangeiros desempregados por um ano.

Zemmour também elogiou os avanços da inteligência artificial, reiterando que os robôs poderiam no futuro substituir os trabalhadores imigrantes, e atacou o astro do futebol Kylian Mbappé por não vestir completamente uma camisa de apoio à população de Ceuta, enclave espanhol no norte da África onde dezenas de milhares de imigrantes entraram a partir do Marrocos no fim de julho.

Segundo uma pesquisa recente do instituto Ipsos-BVA, o ultradireitista tem 4% das intenções de voto para a eleição presidencial, quase 30 pontos a menos que Marine Le Pen.

A pesquisa aponta como principal rival da ultradireitista no segundo turno o ex-primeiro-ministro de centro-direita Édouard Philippe, mas apenas se o seu adversário centrista Gabriel Attal retirar sua candidatura.

Em caso contrário, a outra vaga no segundo turno ficaria com o líder da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon.