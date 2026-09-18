Japão eleva taxas de juros ao maior valor em 30 anos; inflação desacelera. - (crédito: Colton Jones / Unsplash)

O Banco do Japão elevou nesta sexta-feira (18) as taxas de juros ao nível mais elevado em 30 anos, a 1,25%, e anunciou que deve aumentá-las novamente para conter a inflação, que em agosto registrou uma desaceleração, a 1,7%.

Em um contexto de aumento dos preços da energia e de fragilidade do iene, os mercados já previam a decisão após as recentes medidas de aperto monetário adotadas pelo Banco Central Europeu e pelo Federal Reserve dos Estados Unidos.

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A resolução do Banco Central de elevar a taxa básica em 0,25% foi aprovada por 7 votos contra 2, informou a instituição japonesa.

A pressão sobre as autoridades para que aumentem os custos dos empréstimos ficou mais intensa, já que analistas preveem que a alta do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio continuará pressionando a inflação.

O governo japonês implementou subsídios aos preços da gasolina e da eletricidade, o que contribuiu, em agosto, para uma desaceleração da alta de preços, a 1,7%, segundo os dados oficiais.

O número divulgado pelo Ministério do Interior ficou abaixo do índice de 1,8% registrado em julho.