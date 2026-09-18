Trump acusa imprensa de "ficção" e bane CNN da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proibiu nesta sexta-feira (18/9) os veículos de comunicação MSNOW, CNN e Politico de acessarem a Casa Branca. Ele afirmou que a cobertura deles sobre seu governo é "desonesta" e "tendenciosa".
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"Veículos de comunicação não deveriam poder escrever ou divulgar continuamente ficção e mentiras quando estão cobrindo o presidente dos Estados Unidos, o governo Trump ou os Estados Unidos da América", escreveu o presidente na "Truth Social".
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Trump também prometeu que "outros veículos de Fake News virão em seguida", mas não detalhou quais seriam os próximos alvos da medida.
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Esta não é a primeira vez que o governo avança contra veículos de comunicação. Em fevereiro de 2025, a Casa Branca já havia proibido jornalistas da Associated Press de acessar espaços como o Salão Oval e o Air Force One.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.