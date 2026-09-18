EUA assumem o controle da segurança da Groenlândia e Trump comemora

Acordo incrementa a presença militar dos EUA no Ártico em meio à onda expancionista de Trump - (crédito: ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta sexta-feira (18/9), que chegou a um acordo com a Groenlândia e a Dinamarca para estabelecer o controle norte-americano permanente sobre a segurança da ilha. O republicano comemorou enfatizando que “este é um sonho que se torna realidade” para os EUA.

Sem especificar e sem mostrar o texto oficial do acordo, Trump afirma que o controle também será exercido sobre “as demais necessidades da Groenlândia” de forma vitalícia.

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“Não haverá custo algum para os Estados Unidos! Sob minha direção, trabalhamos com representantes da Dinamarca e da Groenlândia para garantir que os Estados Unidos terão para sempre a capacidade total de fazer o que for necessário na Groenlândia para assegurar e defender a segurança da Groenlândia e dos Estados Unidos da América”, declarou o republicano na rede social The Truth.

Segundo o presidente, fica vedada a instalação de bases na Groenlândia por adversários dos EUA, além da presença militar e investimentos sensíveis sem a aprovação de Washington.

“Este é um Acordo de ‘Vida Infinita’, não tem fim! Estamos muito honrados e orgulhosos do que acabamos de alcançar, e tudo o que foi acordado hoje será valorizado pelo povo americano”, acrescentou. “Iniciaremos imediatamente o processo de desenvolvimento de uma grande presença militar na parte apropriada da Groenlândia, que possui muitas áreas disponíveis”.

Localizada entre o Atlântico Norte e o Oceano Ártico, a ilha da Groenlândia faz parte do Reino da Dinamarca desde 1953 e já era alvo de interesses norte-americanos desde o ano passado. A região é rica em minerais, petróleo e gás natural. No entanto, questões ambientais e restrições do governo local restringem a exploração na ilha.

Trump já defendeu abertamente, em diversas ocasiões, a anexação da ilha pelos EUA. Além dos recursos naturais - ponto chave em meio à guerra com o Irã - Washington espera utilizar a ilha para interceptar mísseis vindos da Europa.

“Este é um sonho que se torna realidade para os Estados Unidos da América, um sonho muito importante, histórico e especial”, comemorou Trump.

O que dizem a Groenlândia e a Dinamarca

Em comunicado oficial, a primeira-ministra da Groenlândia, Mette Frederiksen, confirmou que os três países esperam assinar um acordo durante a Assembleia Geral da ONU com o objetivo de fortalecer a segurança no Ártico e na região do Atlântico Norte.

Ela afirma que o acordo é positivo para a Otan e para o continente europeu, ao mesmo tempo que reconhece a soberania do Reino da Dinamarca e a autodeterminação do povo groenlandês.

Jens-Frederik Nielsen, presidente da Groenlândia, corrobora a primeira-ministra, destacando que a decisão é benéfica. "O acordo reconhece os interesses da Groenlândia e o nosso papel na cooperação internacional", afirma.