Zelensky fala em expandir operações de longo alcance, em sinal de escalada

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste sábado (19/9), ter aprovado novas operações de longo alcance em resposta a ataques russos. "Estamos nos preparando para expandir nossas capacidades de longo alcance", escreveu Zelenski, em publicação na rede social X. Além disso, ele destacou que ampliar a experiência bem-sucedida das Forças de Defesa ucranianas é uma prioridade para todos os comandantes.
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Ainda segundo o presidente, após a mudança na liderança do Comando das Forças Médicas das Forças Armadas da Ucrânia, estão sendo preparadas decisões para atualizar suas abordagens de gestão e o sistema de resposta a desafios.
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"A principal prioridade é ampliar, o máximo possível, as práticas bem-sucedidas já utilizadas em brigadas de combate e por serviços eficazes de apoio às brigadas. Ampliar a experiência bem-sucedida das Forças de Defesa é uma prioridade para os comandantes de todos os níveis", afirma Zelensky.
Ele também destacou que o país dispõe de soluções que comprovaram eficácia em operações reais ao abater com sucesso os shaheds (drones de ataque de longo alcance) a jato.
"Estamos trabalhando para garantir sua implementação sistemática, a eficácia consistente no abatimento desses alvos e a produção em massa de que necessitamos", escreveu no X.
Today, we have already seen the second successful deployment of a new Ukrainian interceptor drone by the Security Service of Ukraine. SSU military counterintelligence personnel successfully struck a Russian Geran-5 jet-powered drone.— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) September 19, 2026
I thank the SSU warriors for their precision.… pic.twitter.com/ljIofjAaw3