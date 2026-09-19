Lula embarca para NY, onde participa na 3ª-feira da Assembleia Geral da ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca neste domingo, 20, para Nova York, para uma viagem de três dias. Ele participa na terça-feira, 22, da abertura da 81ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Como praxe, o chefe de Estado do Brasil é o primeiro a discursar.

Conforme a Broadcast mostrou, a expectativa do Itamaraty é que Lula volte a defender o multilateralismo, as negociações de paz, o direito internacional humanitário e a não interferência em assuntos internos de outros países.

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No ano passado, Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontraram nos corredores da Assembleia Geral, uma vez que o chefe de Estado americano é sempre o segundo a discursar, após o Brasil. Na ocasião, o líder da Casa Branca disse que teve "excelente química" com o brasileiro.

Outros compromissos

No mesmo dia em que faz o discurso, Lula terá encontro bilateral com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participará de reuniões com homólogos de diversos países e de sessões ministeriais da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), do Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS), do G77/China, entre outros.