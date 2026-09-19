Governo Trump inicia construção de muro no Texas, na fronteira com México

Avaliado em US$ 46 bilhões, o projeto do muro é um dos pilares da política migratória dos EUA, marcada pelo aumento de deportações - (crédito: Kevin Dietsch/Getty Images North Americaq/Getty Images via AFP)

O governo Trump iniciou a construção do muro fronteiriço em um trecho do oeste do Texas, na região de Big Bend, marcando a primeira grande obra em uma área da fronteira entre Estados Unidos e México onde os planos da administração enfrentaram forte oposição.

O movimento representa um marco no plano de US$ 46 bilhões do governo para equipar a fronteira com muros, barreiras, estradas e tecnologia, em um esforço para cumprir uma promessa central de campanha do presidente Donald Trump: concluir o muro.

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O órgão de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) informou à Associated Press que a "instalação de painéis do muro fronteiriço está em andamento" em um trecho de 47 milhas (aproximadamente 75 quilômetros) no Condado de Hudspeth, no oeste do Texas, conhecido como Big Bend 1.

Há um total de cinco áreas de projeto que compõem a região de Big Bend - com cerca de 500 milhas (800 quilômetros) de extensão -, a qual vai de uma área do Condado de Hudspeth, ao sul de El Paso, até o Lago Amistad.

O CBP informou que os primeiros painéis foram erguidos em 15 de setembro. Em um mapa no site da agência, onde são publicadas atualizações sobre a construção do muro ao longo de toda a fronteira sul, uma foto mostrava um guindaste içando para a posição correta um dos painéis de aço de 30 pés (cerca de 9 metros) de altura, enquanto trabalhadores da construção civil observavam a operação.

Na região mais ampla de Big Bend, no Texas, a CBP tem enfrentado oposição organizada de proprietários de terras, grupos ambientalistas, empresários e pecuaristas, que afirmam que essa região remota não é uma área de grande fluxo de imigração ilegal.

Ativistas declararam na sexta-feira (18/9) que continuariam a se opor aos projetos de infraestrutura de fronteira no restante da região de Big Bend, mesmo enquanto os painéis eram instalados.