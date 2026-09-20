Países devem "unir forças" por IA "segura", diz premiê canadense

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou, neste domingo (20/9), que seu país, além de França, Estados Unidos e China, quatro nações "na vanguarda da IA", precisam "unir forças" para que essa tecnologia seja "segura e eficaz".
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"Precisamos unir forças para garantir uma regulamentação adequada e zelar para que a IA seja segura e eficaz", disse Carney em um encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, em Saint-Pierre e Miquelon, território francês no Atlântico Norte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O encontro entre os dois líderes foi concebido como uma reafirmação da soberania dos dois países diante do presidente americano, Donald Trump. O republicano ameaça regularmente anexar o Canadá e recentemente publicou um mapa de toda a região coberta pela bandeira dos Estados Unidos, incluindo Saint-Pierre e Miquelon.
"Acreditamos juntos que nossos países são duas grandes nações independentes e que querem continuar assim", disse o presidente francês ao receber Carney neste território, situado a poucos quilômetros do Canadá.
A visita também reafirma a aproximação do país norte-americano com a União Europeia, dias depois da proposta apresentada por Bruxelas de transformar o Canadá no primeiro "membro associado" do bloco.
Saiba Mais
- Mundo Como uma janela de avião é feita? Saiba por que fabricação exige engenharia complexa
- Mundo Rússia encerra primeira eleição parlamentar da guerra
- Mundo Boca de urna sinaliza derrota do partido de Merz em eleições estaduais alemãs
- Mundo Os cientistas que salvam filhotes de araras de seus pais assassinos
- Mundo Sob crescente pressão, chanceler alemão chama eleições regionais de 'desastre' e promete permanecer no cargo
- Mundo Ucrânia lança cerca de 450 drones contra Moscou no maior ataque à capital russa, diz prefeito