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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Países devem "unir forças" por IA "segura", diz premiê canadense

França, Canadá, EUA e China precisam tomar medidas para garantir regulamentação adequada, explicou Mark Carney

As equações de Navier-Stokes foram formuladas no século 19 por Claude-Louis Navier e George Gabriel Stokes e hoje ajudam a explicar fenômenos que vão da aviação à previsão meteorológica e à circulação sanguínea. Apesar da repercussão, a OpenAI não pretende reivindicar o prêmio de US$ 1 milhão, já que seu objetivo declarado é demonstrar o avanço de seus sistemas de IA. - (crédito: Sumaid pal Singh Bakshi/Unsplash)
As equações de Navier-Stokes foram formuladas no século 19 por Claude-Louis Navier e George Gabriel Stokes e hoje ajudam a explicar fenômenos que vão da aviação à previsão meteorológica e à circulação sanguínea. Apesar da repercussão, a OpenAI não pretende reivindicar o prêmio de US$ 1 milhão, já que seu objetivo declarado é demonstrar o avanço de seus sistemas de IA. - (crédito: Sumaid pal Singh Bakshi/Unsplash)

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou, neste domingo (20/9), que seu país, além de França, Estados Unidos e China, quatro nações "na vanguarda da IA", precisam "unir forças" para que essa tecnologia seja "segura e eficaz". 

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"Precisamos unir forças para garantir uma regulamentação adequada e zelar para que a IA seja segura e eficaz", disse Carney em um encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, em Saint-Pierre e Miquelon, território francês no Atlântico Norte. 

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O encontro entre os dois líderes foi concebido como uma reafirmação da soberania dos dois países diante do presidente americano, Donald Trump. O republicano ameaça regularmente anexar o Canadá e recentemente publicou um mapa de toda a região coberta pela bandeira dos Estados Unidos, incluindo Saint-Pierre e Miquelon. 

"Acreditamos juntos que nossos países são duas grandes nações independentes e que querem continuar assim", disse o presidente francês ao receber Carney neste território, situado a poucos quilômetros do Canadá. 

A visita também reafirma a aproximação do país norte-americano com a União Europeia, dias depois da proposta apresentada por Bruxelas de transformar o Canadá no primeiro "membro associado" do bloco.

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Por AFP
postado em 20/09/2026 18:30
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