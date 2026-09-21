Revista é devolvida a biblioteca 130 anos depois; multa passava de R$ 60 mil

Um homem de 84 anos, identificado como John Hanson, devolveu uma revista a uma biblioteca em New Hampshire, nos Estados Unidos, após um atraso de 130 anos. O item permaneceu fora da instituição por exatos 48.220 dias.
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A multa acumulada pelo período poderia chegar a US$ 12.055, valor equivalente a cerca de R$ 61,5 mil. Contudo, a biblioteca optou por não cobrar a dívida.
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Hanson decidiu retornar a publicação ao ler uma reportagem no jornal Concord Monitor sobre a suspensão das multas da biblioteca. O idoso, morador de Barrington, alega não saber como o item foi parar em suas mãos.
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“Pois é, quando vi aquilo, pensei comigo mesmo: 'Rapaz, essa seria uma boa hora para levar isso de volta'”, disse ele à NBC News.
O exemplar devolvido é uma edição de 1894 da revista The Century Illustrated Monthly Magazine. Considerada uma peça rara, a publicação não será mais emprestada ao público.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.