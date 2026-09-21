Monstro do Lago Ness? Mulher encontra formas misteriosas no Google Earth

O monstro do Lago Ness, que há décadas desperta a curiosidade de turistas e moradores das Terras Altas da Escócia, no Reino Unido, voltou a chamar atenção. Desta vez, uma mulher britânica afirma ter encontrado três possíveis criaturas nas águas do lago por meio de imagens do Google Earth.

Julie Fraser estava planejando visitar a capital da região ainda este ano quando decidiu pesquisar no Maps, a localidade. Durante a busca, a britânica encontrou três formas misteriosas no Lago Ness e decidiu enviar as imagens ao Registro Oficial de Avistamentos do Monstro do Lago Ness.

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Para Julie, as formas encontradas não parecem ser barcos, e ela afirma que, ao observar a imagem com atenção, os objetos lembram baleias ou algum outro animal de grande porte, principalmente pelo que descreveu como uma “curvatura nas costas”.

Outro detalhe chamou a atenção da britânica, segundo ela, não há um rastro em formato de “V” atrás das três formas, como aparece em uma imagem próxima de um barco de recreio passando pelo lago. Para Julie, isso seria um outro indício de que os objetos não são embarcações.

Ela também observou a indicação do ano de 2026 nas imagens e as árvores ainda com folhas. Esses elementos, segundo a britânica, seriam sinais de que o registro é recente. “Não sou uma excêntrica”, afirmou Fraser. Ela acrescentou que não conhece a região tão bem quanto as pessoas que vivem ali, mas que as imagens chamaram sua atenção.

O relato de Jullie ainda não é público, a admistração onde mantém os registros dos avistamentos entrou em contato com a britânica e informou que está analisando as imagens, segundo o jornal The Inverness Courier. Até o momento, porém, não há confirmação de que as formas sejam animais ou que tenham qualquer relação com a criatura lendária.

A possível descoberta seria mais um registro para uma história que já acumula relatos há décadas. Segundo o registro oficial, 2026 já teve outros avistamentos feitos por meios digitais, além de relatos de pessoas que afirmam ter visto a criatura diretamente no lago. “A ideia de uma pequena família de Nessies é tão emocionante”, brincou Fraser.

A lenda do monstro do Lago Ness

O monstro do Lago Ness, também conhecido como Nessie, é uma das lendas mais conhecidas da Escócia. A criatura seria um animal aquático de grandes proporções que viveria no Lago Ness, nas Terras Altas do país.

Os relatos sobre a existência do monstro atravessam gerações. A criatura costuma ser descrita como um animal com pescoço comprido e corpo grande, sendo frequentemente comparada a um plesiossauro, réptil marinho pré-histórico que viveu há milhões de anos.

Apesar da fama mundial, nunca foi comprovada a existência de Nessie. Ao longo dos anos, diferentes fotografias, vídeos e relatos foram apresentados como possíveis evidências, mas nenhum deles conseguiu confirmar que a criatura realmente existe.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

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