Ator francês Arnaud Denis morre aos 43 anos após procedimento de eutanásia

O ator e diretor francês Arnaud Denis morreu, aos 43 anos, após passar pelo procedimento de eutanásia na Bélgica nesta terça-feira (22/9). Além de atuar nas telas do cinema e da televisão, o francês também se destacou no teatro, principalmente em peças clássicas.

“Aliviado, quase com um sorriso nos lábios”, foi assim que a amiga e também atriz, Delphine Depardieu, contou ao jornal francês Le Parisien como Denis estava antes da eutanásia. O ator optou pela eutanásia após passar anos sofrendo com dores crônicas e problemas de saúde que, segundo ele, começaram depois de uma cirurgia de hérnia realizada em julho de 2023. Durante a intervenção, foi colocada uma prótese de polipropileno, que teria causado uma reação inflamatória e desencadeado uma série de complicações.

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Após a prótese, Denis foi diagnosticado com encefalomielite miálgica e síndrome ASIA, conhecida como “doença do silicone” — uma síndrome autoimune/inflamatória provocada por substâncias “estranhas” inseridas ao corpo, como foi o caso, a prótese.

Em 2024, o ator chegou a tentar reverter o procedimento e viajou aos Estados Unidos para retirar a prótese. Porém, segundo os relatos feitos por Denis, os problemas neurológicos, musculares e as dores intensas continuaram e foram se agravando.

Carta de despedida

Pouco antes do procedimento de eutanásia, Denis publicou uma carta nas redes sociais para se despedir. No texto, relembrou os últimos três anos e falou sobre as dores e as limitações que passou a enfrentar depois da cirurgia. “Terminei com os maus-tratos médicos”, escreveu o ator no início da publicação.

Denis também contou que passou diversas vezes por hospitais e serviços de emergência e afirmou ter se sentido abandonado pelo sistema de saúde francês. Segundo ele, chegou a perder peso rapidamente, teve dificuldades para se alimentar e, em determinado momento, já não conseguia caminhar sem ajuda.

Denis também pediu que a decisão não fosse julgada por pessoas que não conheciam a gravidade da condição. “Recuso-me a permitir que alguém me julgue. A menos que vivam seis meses no corpo de alguém com encefalomielite miálgica grave para compreender o horror absoluto”, escreveu.

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Denúncias contra o atendimento médico

Durante os últimos anos, Denis usou as redes sociais para mostrar indignação com o atendimento que recebeu e para falar sobre outras pessoas que, segundo ele, também sofrem após passar por procedimentos semelhantes.

O ator chegou a denunciar as complicações que enfrentava e questionou a utilização de próteses de hérnia. Em janeiro de 2026, ele apresentou uma denúncia relacionada às complicações que afirmava ter sofrido após a cirurgia. O caso acabou sendo arquivado pelo Ministério Público de Paris em agosto. Segundo informações divulgadas pela imprensa francesa, não foram encontrados elementos suficientes para estabelecer uma relação de causalidade entre o implante e os problemas de saúde apresentados pelo ator.

Mesmo assim, Denis continuou defendendo que o caso servisse de alerta para outros pacientes que enfrentam complicações após a colocação de próteses.

Carreira

Antes dos problemas de saúde, Denis construiu uma carreira principalmente no teatro. O ator e diretor trabalhou em diferentes montagens de peças clássicas e chegou a ser indicado três vezes ao prêmio Molières, uma das principais premiações do teatro francês.

Entre os trabalhos, estão montagens de clássicos como As Ligações Perigosas e A Importância de Ser Constante. Durante a carreira, Denis também atuou no cinema e na televisão, mas foi nos palcos que ganhou maior destaque.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

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