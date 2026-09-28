Cena de filme? Tubarão é visto nadando em ruas durante tempestade

Durante uma forte tempestade extratropical em Surf City, Nova Jersey, nos Estados Unidos, internautas registraram um tubarão nadando pelas águas que inundaram as ruas neste sábado (26/9). O caso gerou repercussão nas redes, “Quando você pensava que esses filmes de ficção eram só ficção”, comentou um usuário.
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Nas imagens, o animal aparece parcialmente submerso, com a barbatana dorsal e parte do corpo visíveis na superfície da água. Em determinado momento, ele se aproxima da entrada da garagem de uma residência e depois segue novamente pela área alagada.
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Em imagens obtidas e divulgadas pela ABC News, uma mulher aparece no vídeo perguntando: “É um tubarão?”. Em seguida, ela mesmo reage: “Meu Deus, ele está vindo para cá!”.
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Apesar do susto, espécie não apresenta risco
Apesar de a maioria dos tubarões apresentar certo perigo para as pessoas, o animal da imagem não é uma espécie conhecida por representar grande risco para os seres humanos. O pesquisador de tubarões Greg Skomal, da Divisão de Pesca Marinha de Massachusetts, em entrevista ao ABC News identificou o animal como sendo um smooth dogfish, traduzido para o português como tubarão-liso.
De acordo com o Florida Museum, essa espécie pode chegar a cerca de 1,5 metro e possui dentes pequenos, achatados e não cortantes. É encontrada em águas costeiras, baías e áreas próximas à costa, normalmente em profundidades menores que 18 metros.
O tubarão-liso não representa ameaça para os humanos devido ao seu pequeno tamanho e aos seus dentes pequenos, rombudos e semelhantes a pavimento.
Inundação nos EUA
O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos havia alertado para o risco de inundações costeiras na região, especialmente em áreas baixas próximas ao litoral. O cenário criado pela tempestade fez com que a água da região da baía de Barnegat avançasse sobre as áreas residenciais.
Foi nesse contexto que o tubarão acabou sendo visto entre as casas. Segundo relatos publicados após a gravação, o animal passou pela frente da residência, chegou a entrar na área da garagem e depois seguiu em direção a uma baía.
A inundação deixou ao menos uma pessoa morta, e milhares de pessoas sem eletricidade.
Veja vídeo do tubarão:
Avistamiento de un tiburón en las calles de Atlantic City, Nueva Jersey pic.twitter.com/TaOpPLJh0m— Alertageo (@alertarojanot) September 27, 2026
*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares
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